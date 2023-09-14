На войне против Украины погиб уже второй командир 247-го десантного полка РФ, - СМИ

Командира 247-го десантно-штурмового полка РФ Василий Попов погиб на войне против Украины. Это уже второй командир, который был убит за время вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Медиазона ".

Отмечается, что первый, гвардии полковник Константин Зизевский, погиб в первые дни войны, 26 февраля 2022 года.

Кто первым сообщил о гибели Попова

Издание пишет, что первым о гибели офицера сообщил прокремлевский блогер Егор Гузенко, который является автором пропагандистского Telegram-канала "Тринадцатый".

"Голосовое сообщение, в котором фамилия погибшего военного не называлась, появилось 10 сентября", - говорится в материале.

Позже в группе социальной сети "ВКонтакте" под названием "С любых высот, в любой ад! Гвардия 11 одшбр" появились стихи, посвященные памяти Василия Попова, командира 247-го десантно-штурмового полка.

Автор поста писал, что ранее офицер занимал должности командира роты и начальника штаба батальона - судя по контексту, речь идет об 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде из Улан-Удэ.

Что известно о Попове

Благодаря "сливам" из российских баз данных "Медиазоне" удалось выяснить, что Василию Викторовичу Попову на момент гибели было 38 лет.

В телефонных книжках он был записан как "капитан" и "майор", но в 2021 году учился в Общевойсковой академии Вооруженных сил, и, вероятно, перед назначением командиром полка получил более высокое звание.

Василия Попова, как отмечает прокремлевский блогер Гузенко, назначили командиром 247-го полка совсем недавно. Еще в августе подразделением руководил другой офицер, Петр Петрович Попов.

247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк

Полк входит в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и дислоцирован в Ставрополе.

Подразделение понесло тяжелые потери в начале полномасштабного вторжения РФ. Издание отмечает, что в первую неделю войны полк потерял не менее 60 человек погибшими при попытке штурма Николаева.

"Среди них был и командир полка Константин Зизевский. Кроме того, известно о гибели командира 2-го батальона этого полка Дмитрия Лисицкого, он погиб в конце марта 2023 года", - пишет "Медиазона".

Российских генералов ликвидируют на войне против Украины

В июне сообщалось, что российский генерал-майор Сергей Горячев почти наверняка погиб в результате удара по командному пункту 12 июня 2023 или около того на юге Украины.

В июле бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что российский генерал Олег Цоков был уничтожен во временно оккупированном Бердянске. По словам Тарнавского, такие события на поле боя носят стратегически дестабилизирующий характер.