В Ватикане сообщают, что состояние Папы Римского изменилось: детали
Состояние здоровья Папы Римского Франциска несколько улучшилось. Понтифик даже частично вернулся к работе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
Что известно о состоянии Папы Римского Франциска
В пресс-службе Ватикана сообщают, что состояние здоровья Папы Римского Франциска несколько улучшилось.
"Клиническое состояние Святейшего Отца (в своей критичности) демонстрирует небольшое улучшение. Даже сегодня не было эпизодов астматических респираторных кризов. Некоторые лабораторные тесты улучшились. Мониторинг легкой почечной недостаточности не вызывает беспокойства", - рассказали гражданам вечером понедельника, 24 февраля.
Уточняется, что кислородная терапия продолжается, хотя "с несколько сниженным потоком и процентом кислорода".
В целом, учитывая сложность клинической картины, врачи каких-либо прогнозов пока не дают.
В то же время известно, что вчера Папа Римский принял Евхаристию (Святое Причастие), а после обеда частично возобновил свою работу.
"Вечером он позвонил приходскому священнику Газы, чтобы выразить свою отцовскую близость", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, Франциск "благодарит весь народ Божий, который собрался в эти дни, чтобы помолиться за его здоровье".
Ватиканский корреспондент Майкл Хейнс подтвердил, что (согласно информации Ватикана) "Папа Франциск все еще "критичен", но демонстрирует "небольшое улучшение".
"Они говорят, что "легкая" почечная недостаточность "не вызывает беспокойства", - добавил журналист в своем посте в соцсети Х.
Публикация корреспондента (скриншот: x.com/MLJHaynes)
Утром вторника, 25 февраля, Хейнс сообщил, что, согласно данным пресс-службы Святого Престола (Holy See Press Office), "Папа отдохнул хорошо, на протяжении всей ночи".
Сообщение Хейнса о состоянии Папы Римского утром 25 февраля (скриншот: x.com/MLJHaynes)
Напомним, 14 февраля 2025 года стало известно, что Папу Римского Франциска госпитализировали в римскую больницу "Джемелли" после того, как в течение нескольких дней он испытывал трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, однако впоследствии диагностировали пневмонию обоих легких.
СМИ сообщали, что Понтифик - особенно восприимчив к инфекции легких (пневмонии), которая может быть вызвана вирусами. Это якобы связано с тем, что в молодости он перенес плеврит - воспаление легких, а также частичную операцию по удалению легкого.
Известно, что за 12 лет своего пребывания на этом посту, глава Римско-Католической церкви неоднократно попадал в больницу (в частности в марте 2023 года проходил лечение от бронхита в той же больнице).
22 февраля пресс-служба Ватикана рассказала, что у Папы Римского случился респираторный криз. Ему необходимо было применить "кислород на высоких потоках".
Кроме того, анализы крови Понтифика показали "начальную, легкую, почечную недостаточность" - проблему с почками, которая "находилась под контролем".
Несмотря на усиление боли, тогда Франциск провел день в кресле. Однако для поддержания его здоровья необходимы были процедуры по переливанию крови.
Позже тромбоцитопения Папы Римского (состояние, при котором количество тромбоцитов в крови становится слишком низким) стабилизировалась.
Учитывая состояние здоровья, верующим сообщили, что Папа Римский не будет читать молитву Angelus второе воскресенье подряд.
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