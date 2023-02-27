Война на истощение и "дружба" с Китаем: что узнала разведка Эстонии о стратегии Путина
Служба внешней разведки Эстонии (EFSI) опубликовала свои оценки войны на Украине в отчете под названием "Международная безопасность и Эстония 2023". В нем были проанализированы цели России и сотрудничество Москвы и Пекина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет, опубликованный на сайте эстонской разведки.
По мнению авторов доклада, целью Москвы является "военно-политическая капитуляция Украины". Президент России Владимир Путин полагает, что стойкость Украины и ее поддержка со стороны Запада скорее рухнут, чем стойкость России.
Стратегические планы
Путин считает, что Украина еще не достигла "точки перелома". Именно поэтому он и дальше будет настаивать на планомерном уничтожении электро- и водоснабжения Украины.
"Россия не готова отказаться от оккупированных территорий. Скорее предполагается, что измученная Украина в итоге сядет за стол переговоров. Затем, как только вы начнете переговоры, Россия рассчитывает, что сможет установить свои условия и выйти из переговоров победителем", - говорится в докладе.
Внешняя политика России
Стратегические цели России остаются неизменными, несмотря на военные поражения в Украине: подчинение соседнего государства, разрушение западного единства и трансформация европейской безопасности.
Согласно имеющейся у EFSI информации, Россия перенаправляет свои дипломатические ресурсы с Запада в другие регионы мира. Разрушение единства Запада, включая солидарность при введении санкций, остается главной целью России по отношению к Западу.
Путин хочет "сформировать геополитические коалиции авторитарных режимов, которые противостоят, не доверяют Западу и выступают против демократии и верховенства права".
Москва стремится не только к политическому и экономическому сотрудничеству, но и, как в случае с Ираном, к военному сотрудничеству.
Ключевой фигурой в этом контексте является 71-летний Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации, который много путешествует по Ближнему Востоку и Азии.
"Однако, по нашей оценке, глобальный Юг и Восток не могут заменить для России Запад", - говорится в документе
Ядерная угроза
Применение ядерного оружия маловероятно, отчасти из-за международного противодействия этому и из-за низкой военной эффективности.
"Но Россия держит ядерную карту на столе, чтобы разжечь страх перед войной на Западе и отговорить западные страны от помощи Украине", - говорится в документе.
Сотрудничество с Китаем
Китай усердно работает над созданием коалиции единомышленников.
Россия играет важную роль в усилиях Китая по достижению этой цели. Это не следует недооценивать тем, кто хочет видеть признаки ухудшения отношений между двумя странами, отмечают в разведке.
"С политической точки зрения Россия - едва ли не единственный партнер Китая с внушительной дипломатической позицией и способностью существенно влиять на международные отношения и баланс сил, в том числе в международных организациях", - заявляют в разведке.
С точки зрения Пекина, лучше иметь Россию в качестве друга, чем врага. Кроме того, поведение России как агрессивного и непредсказуемого актора дает китайцам возможность изображать из себя справедливую и миролюбивую державу, преследующую при этом те же цели, что и Россия.
Однако Москву все больше раздражает "растущая асимметрия" между Россией и Китаем.
Россия крайне обеспокоена внешней политикой, в которой активное участие Китая привело к тому, что положение Москвы скомпрометировано. Это включает, например, Центральную Азию. Китай установил более тесные связи с бывшей советской республикой Казахстан.
Напомним, ранее в Национальной разведывательной службе и Норвежской службе полицейской безопасности (PST) заявили, что угроза со стороны России в отношении Норвегии является одной из самых больших.
Также мы писали, что разведка Нидерландов заявила об угрозе диверсий со стороны России.
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