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Война на истощение и "дружба" с Китаем: что узнала разведка Эстонии о стратегии Путина

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Таллин, Понедельник 27 февраля 2023 04:55
Война на истощение и "дружба" с Китаем: что узнала разведка Эстонии о стратегии Путина Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Служба внешней разведки Эстонии (EFSI) опубликовала свои оценки войны на Украине в отчете под названием "Международная безопасность и Эстония 2023". В нем были проанализированы цели России и сотрудничество Москвы и Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет, опубликованный на сайте эстонской разведки.

По мнению авторов доклада, целью Москвы является "военно-политическая капитуляция Украины". Президент России Владимир Путин полагает, что стойкость Украины и ее поддержка со стороны Запада скорее рухнут, чем стойкость России.

Стратегические планы

Путин считает, что Украина еще не достигла "точки перелома". Именно поэтому он и дальше будет настаивать на планомерном уничтожении электро- и водоснабжения Украины.

"Россия не готова отказаться от оккупированных территорий. Скорее предполагается, что измученная Украина в итоге сядет за стол переговоров. Затем, как только вы начнете переговоры, Россия рассчитывает, что сможет установить свои условия и выйти из переговоров победителем", - говорится в докладе.

Внешняя политика России

Стратегические цели России остаются неизменными, несмотря на военные поражения в Украине: подчинение соседнего государства, разрушение западного единства и трансформация европейской безопасности.

Согласно имеющейся у EFSI информации, Россия перенаправляет свои дипломатические ресурсы с Запада в другие регионы мира. Разрушение единства Запада, включая солидарность при введении санкций, остается главной целью России по отношению к Западу.

Путин хочет "сформировать геополитические коалиции авторитарных режимов, которые противостоят, не доверяют Западу и выступают против демократии и верховенства права".

Москва стремится не только к политическому и экономическому сотрудничеству, но и, как в случае с Ираном, к военному сотрудничеству.

Ключевой фигурой в этом контексте является 71-летний Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации, который много путешествует по Ближнему Востоку и Азии.

"Однако, по нашей оценке, глобальный Юг и Восток не могут заменить для России Запад", - говорится в документе

Ядерная угроза

Применение ядерного оружия маловероятно, отчасти из-за международного противодействия этому и из-за низкой военной эффективности.

"Но Россия держит ядерную карту на столе, чтобы разжечь страх перед войной на Западе и отговорить западные страны от помощи Украине", - говорится в документе.

Сотрудничество с Китаем

Китай усердно работает над созданием коалиции единомышленников.

Россия играет важную роль в усилиях Китая по достижению этой цели. Это не следует недооценивать тем, кто хочет видеть признаки ухудшения отношений между двумя странами, отмечают в разведке.

"С политической точки зрения Россия - едва ли не единственный партнер Китая с внушительной дипломатической позицией и способностью существенно влиять на международные отношения и баланс сил, в том числе в международных организациях", - заявляют в разведке.

С точки зрения Пекина, лучше иметь Россию в качестве друга, чем врага. Кроме того, поведение России как агрессивного и непредсказуемого актора дает китайцам возможность изображать из себя справедливую и миролюбивую державу, преследующую при этом те же цели, что и Россия.

Однако Москву все больше раздражает "растущая асимметрия" между Россией и Китаем.

Россия крайне обеспокоена внешней политикой, в которой активное участие Китая привело к тому, что положение Москвы скомпрометировано. Это включает, например, Центральную Азию. Китай установил более тесные связи с бывшей советской республикой Казахстан.

Напомним, ранее в Национальной разведывательной службе и Норвежской службе полицейской безопасности (PST) заявили, что угроза со стороны России в отношении Норвегии является одной из самых больших.

Также мы писали, что разведка Нидерландов заявила об угрозе диверсий со стороны России.

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