Война на истощение и "дружба" с Китаем: что узнала разведка Эстонии о стратегии Путина

Служба внешней разведки Эстонии (EFSI) опубликовала свои оценки войны на Украине в отчете под названием "Международная безопасность и Эстония 2023". В нем были проанализированы цели России и сотрудничество Москвы и Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет, опубликованный на сайте эстонской разведки.

По мнению авторов доклада, целью Москвы является "военно-политическая капитуляция Украины". Президент России Владимир Путин полагает, что стойкость Украины и ее поддержка со стороны Запада скорее рухнут, чем стойкость России.

Стратегические планы

Путин считает, что Украина еще не достигла "точки перелома". Именно поэтому он и дальше будет настаивать на планомерном уничтожении электро- и водоснабжения Украины.

"Россия не готова отказаться от оккупированных территорий. Скорее предполагается, что измученная Украина в итоге сядет за стол переговоров. Затем, как только вы начнете переговоры, Россия рассчитывает, что сможет установить свои условия и выйти из переговоров победителем", - говорится в докладе.

Внешняя политика России

Стратегические цели России остаются неизменными, несмотря на военные поражения в Украине: подчинение соседнего государства, разрушение западного единства и трансформация европейской безопасности.

Согласно имеющейся у EFSI информации, Россия перенаправляет свои дипломатические ресурсы с Запада в другие регионы мира. Разрушение единства Запада, включая солидарность при введении санкций, остается главной целью России по отношению к Западу.