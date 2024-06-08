ua en ru
Сб, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении, - Генштаб

Суббота 08 июня 2024 02:02
UA EN RU
Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении, - Генштаб Иллюстративное фото (facebook.com/831BrTA)
Автор: Вадим Ребрина

На Покровском направлении российские захватчики не оставляют попыток найти слабые места в украинской обороне, проводят непрерывные штурмовые действия. Предварительно потери агрессора на этом направлении составили почти 200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки произошло 85 боевых столкновений.

Силы обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава противника, один пункт управления, боеприпасы и станцию радио-электронной борьбы.

На Харьковском направлении произошли две безуспешные атаки врага в районе Волчанска. Силы обороны продолжают проводить мероприятия по усилению оборонных позиций и рубежей.

Предыдущие потери агрессора за минувшие сутки на этом направлении составили 101 оккупант погибшими и ранеными. Уничтожены пять артиллерийских систем, 41 БпЛА, семь автомобилей и пусковая установка для БпЛА. Кроме того, поражен 31 блиндаж и место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили семь атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Дружелюбовка и Грековка. Идет бой в районе Андреевки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении количество боеприкосновений увеличилось до девяти. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах Тернов, Новосадового, Торского и Серебрянского Леса. Все атаки отражены украинскими защитниками. Потери позиций не допущены.

В течение дня на Северском направлении враг совершил два безуспешных штурмовых действия в районе Белогоровки. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

На Краматорском направлении агрессор семь раз пытался атаковать украинских защитников в районах Калиновки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Все попытки были отражены.

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

Предварительно потери агрессора на этом направлении составили почти 200 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены три боевых бронированных машины, три автомобиля и единица специальной техники.

На Кураховском направлении в настоящее время количество боевых столкновений увеличилось до 16. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Карловка, Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка. 13 вражеских атак успешно отражены Силами обороны. Продолжаются бои в районах Красногоровки и Прасковьевки. Ситуация напряженная. Принимаются меры по недопущению продвижения врага.

На Времивском направлении враг пытался завязать бои у Урожайного и Старомайорского. Штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении российский агрессор четырежды атаковал наши подразделения вблизи населенных пунктов Копани и Малая Токмачка. Удачи не имел.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, согласно сводке Института изучения войны за 6 июня, враг давит в районе Волчанска, возле Купянска, к северо-востоку от Северска, к северо-западу от Авдеевки, к югу от Великой Новоселки и близ Крынок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
NEWS
Необходимый резерв. На что способны истребители Mirage 2000-5 и как могут усилить ВСУ
Необходимый резерв. На что способны истребители Mirage 2000-5 и как могут усилить ВСУ
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут