Война в Украине не уменьшила желание РФ вмешиваться в выборы в США, - американская разведка

Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне заявил, что у России все еще есть возможность, несмотря на изнурительную войну против Украины, вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах.

"Это важный год для них. Они смотрят на это (выборы в США - ред.), и я предполагаю, что учитывая вызов, который они имеют в Украине, очевидно, это то, на что они хотят повлиять", - сказал он. он.

С мнением Накасоне также согласился и директор ФБР Крис Рэй.

"В любом случае, можно утверждать, что их внимание к Украине увеличило желание сосредоточиться на попытке сформировать то, как мы выглядим и как мы думаем о проблемах, поскольку политика США имеет глубокое значение для их совершенно неспровоцированного и возмутительного вторжения в Украину", – отметил он.

Ранее высокопоставленный представитель Министерства юстиции США по кибербезопасности Шон Ньюэлл заявил, что сосредоточенность российских спецслужб на Украине пошла на пользу Соединенным Штатам.

"Все российские спецслужбы, которые мы ежедневно проверяем на предмет деятельности, направленной против Соединенных Штатов, сейчас уделяют время и внимание Украине по очевидным причинам", - сказал Ньюэлл.

Однако он добавил, что российская разведка продолжает изучать, как она может повлиять на поддержку Украины со стороны США.

И Накасоне, и Рэй выразили уверенность в способности защиты выборов благодаря "экспоненциально более совершенному" сотрудничеству между органами национальной безопасности, кибер-агентствами и частным сектором, однако признали, что иностранные противники также улучшают свои возможности.

"Угрозы стали сложнее, но и защита стала лучше", - сказал директор ФБР.

Высокопоставленные чиновники американской разведки назвали Россию, Китай и Иран основными игроками, стремящимися вмешаться в выборы в США.

Директор ФБР подсчитал, что хакерская армия в Китае больше, чем армия всех крупных стран вместе взятых, и в 50 раз превышает то, что есть в его распоряжении.

Накасоне также согласился с тем, что США никогда не сравнятся с Китаем по количеству хакеров, но имеют качественное преимущество.

Выборы в США

Напомним, что очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший президент США Дональд Трамп.

Однако 28 декабря 2023 года руководитель избирательной комиссии штата Мэн Шенна Белоуз исключила Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года. Решение основано на 14-й поправке Конституции США, запрещающей участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок. Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США.

Позже стало известно, что процедуру исключения Трампа из избирательных списков президентских выборов инициировали в 34 штатах США.