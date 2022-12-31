Путин страдает хронической болью, а в момент вторжения лечил рак, - разведка Дании
Датская разведка считает, что в момент вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину на него повлияли лекарства, которые он принимал во время лечения онкологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью сотрудника разведывательной службы Дании (FE), по имени Йоаким, для Berlingske.
По словам Йоакима, одним из факторов, спровоцировавших наибольшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, вероятно, было лекарство, которое в то время принимал Путин.
"Иллюзия величия - один из известных побочных эффектов гормонального лечения, которое он принимал", - утверждает разведчик.
FE не считает, что Путин страдает неизлечимой болезнью, а скорее испытывает серьезную хроническую боль после нескольких падений и несчастных случаев.
"Это хроническая боль, от которой он страдает уже достаточно долго. Поэтому он пытается сидеть и крепко держаться за вещи. Для того чтобы облегчить боль", - отметил Йоаким.
К тому же издание отмечает, что разные СМИ ранее уже сообщали, что Путин страдает последствиями падения с лошади в 2000-х годах. Позже появилась информация, что он также получал травмы на занятиях дзюдо и хоккеем на протяжении последних нескольких лет.
Однако датская разведка отмечает, что Путин болел одной из форм рака и лечился от нее, когда начал войну, что, возможно, и повлияло на его решение, однако смерть российского диктатора от этой болезни в разведке отвергают.
"В начале года у него также было лицо в форме луны, что является еще одним известным побочным эффектом такого же гормонального лечения", - добавил Йоаким.
Напомним, датская разведка была уверена, что российской армии удастся выиграть в войне против Украины в течение двух недель, однако просчеты президента РФ Владимира Путина привели к провалу.
Ранее мы писали, The Washington Post считает, что российский диктатор Владимир Путин зашел в тупик в вопросе ведения агрессивной захватнической войны против Украины. Сейчас он не знает, что делать, и еще больше изолируется от мира.
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