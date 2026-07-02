ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Война в Украине вошла в решающую фазу, - Писториус

15:47 02.07.2026 Чт
1 мин
Немецкий министр объяснил, в чем сейчас нуждается Киев
aimg Валерий Ульяненко
Война в Украине вошла в решающую фазу, - Писториус Фото: Борис Писториус (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Война в Украине уже находится в решающей фазе. Сейчас Киев нуждается в деньгах для производства вооружения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Spiegel.

"Война в Украине вошла в потенциально решающую фазу, и мы должны воспользоваться этим моментом", - отметил он.

По словам главы Минобороны Германии, сейчас Украина нуждается в финансировании для производства оружия. Писториус также подчеркнул, что сбавлять темпы выделения денег Киеву нельзя.

"Я считаю, что мы не должны сбавлять обороты", - заявил он.

Напомним, Борис Писториус заявлял, что Берлин выделит 300 млн евро в поддержку чешской инициативы по закупке и поставке боеприпасов для Украины.

Кроме того, немецкая оборонная компания Rheinmetall заключила с Украиной контракт на десятки миллионов евро на поставку артиллерийских снарядов. Согласно договоренностям, выполнить заказ должны в первом квартале 2027 года.

РБК-Украина ранее сообщало, что украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно увеличивает уровень локализации производства.

В то же время, предприятия все еще в значительной степени зависят от импортных комплектующих, часть которых остается в дефиците.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics