Война в Украине вошла в решающую фазу, - Писториус

Война в Украине уже находится в решающей фазе. Сейчас Киев нуждается в деньгах для производства вооружения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Spiegel .

"Война в Украине вошла в потенциально решающую фазу, и мы должны воспользоваться этим моментом", - отметил он.

По словам главы Минобороны Германии, сейчас Украина нуждается в финансировании для производства оружия. Писториус также подчеркнул, что сбавлять темпы выделения денег Киеву нельзя.

"Я считаю, что мы не должны сбавлять обороты", - заявил он.

Напомним, Борис Писториус заявлял, что Берлин выделит 300 млн евро в поддержку чешской инициативы по закупке и поставке боеприпасов для Украины.

Кроме того, немецкая оборонная компания Rheinmetall заключила с Украиной контракт на десятки миллионов евро на поставку артиллерийских снарядов. Согласно договоренностям, выполнить заказ должны в первом квартале 2027 года.