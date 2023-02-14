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Война в Украине стала уроком. В НАТО обсудят помощь Молдове и Грузии, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министры обороны стран НАТО планируют затронуть вопросы помощи Молдове и Грузии. Полномасштабное вторжение России на территорию Украины стало уроком для Североатлантического союза.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

По словам Столтенберга, пока нет признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готовится к миру. В то же время глава Кремля готовится к новой войне, новым наступлениям и атакам.

Генсек НАТО отметил, что Альянс начал оказывать помощь Украине еще с 2014 года, в результате чего армия страны стала гораздо сильнее с тех пор.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать конкретных решений по оказанию помощи странам-партнерам, как Грузия и Молдова, генсек НАТО ответил, что Североатлантический союз сейчас работает над этим.

"Сейчас НАТО работает над тем, как усилить поддержку этим странам, связанную с кибернетикой, кризисным управлением и безопасной связью. Я думаю, что один из уроков, который мы уже извлекли из войны в Украине, - это важность предоставления своевременной поддержки партнерам. Как важно было поддержать Украину до вторжения, так же важно поддержать других партнеров, уязвимых к российскому вмешательству. И поэтому союзники договорились усилить наше партнерство", - отметил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Молдова сегодня закрыла воздушное пространство. Между тем в сети сообщают, что причиной запрета стал российский разведывательный дрон, пересекший пространство страны.

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