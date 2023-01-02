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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война в Украине является мировой с точки зрения последствий и влияния, - постпред Польши при ООН

Фото: постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский (facebook.com/szczerski)
Автор: Валерия Полищук

Война России против Украины является мировой с точки зрения ее последствий и влияния на экономику и глобальную политику.

Об этом заявил постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью польского дипломата изданию PAP.

"Хотя российско-украинская война имеет региональное, ограниченное военное измерение, она в то же время является мировой войной с точки зрения ее последствий и влияния на экономику и глобальную политику, указывая на последствия конфликта в виде углубления кризисов инфляции, задолженности, цен на продовольствие и энергоносители", - заявил политик.

По его словам, эти соображения могли быть приняты во внимание российским диктатором Владимиром Путиным, когда он принимал решение о полномасштабном вторжении.

"Россия, говорит ее лидер, не воюет с Украиной. Россия в Украине воюет, чтобы изменить модель международных отношений, бросив вызов доминированию западного мира и его правилам", - заявил Щерский.

Польский дипломат предположил, что широкие эффекты войны в Украине должны были, по расчетам Путина, с одной стороны, сделать мир неспособным противостоять российской агрессии и "уступить" Украине, или, под давлением обществ в результате экономических последствий войны, быстро отказаться от поддержки.

Напомним, ранее Щерский предположил, что если Путину удастся сохранить "свое лицо" после военного вторжения в Украину, то это окончательно положит конец послевоенному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны.

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