RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Война в Украине - часть плана России против всей Европы, включая Германию, - Мерц

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Война в Украине является частью плана России против всей Европы. Германия также под угрозой кибератак, шпионажа и диверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"В Европе бушует ужасная война. Это война, которая непосредственно угрожает нашей свободе и безопасности", - отметил в своем новогоднем обращении к гражданам Германии Фридрих Мерц, пишет издание DW.

Мерц также обратил внимание на страдания украинцев. По его словам, уже четвертый год подряд украинцы встречают Новый год в сложных условиях - "без электричества, под градом ракет, в страхе за друзей и родственников".

"Вторжение России было и остается частью плана против всей Европы. Ежедневно мы сталкиваемся с диверсиями, шпионажем и кибератаками", - заявил Мерц.

Он коснулся также темы энергетики и обороны страны, отметив, что стратегическая зависимость от ресурсов может использоваться как политический рычаг.

"Мы живем в безопасной стране. Чтобы это оставалось так и в дальнейшем, мы должны повысить нашу способность к сдерживанию", - заверил граждан канцлер.

Ранее Берлин уже фокусировался на поддержке Украины, усилении оборонных расходов и противодействии кибератакам.

 

Напомним, что европейские лидеры срочно обсудили ситуацию в Украине после заявлений Кремля об усилении переговорной позиции. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что такое решение принято после якобы удара дронов по президентской резиденции в Новгородской области.

Однако Россия не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений. Более того, Песков не смог ответить журналистам, где именно находился Путин во время якобы атаки на резиденцию на Валдае.

В МИД Украины уже прокомментировали, с какой целью Россия распространила фейк об "атаке на резиденцию" Путина.

Все детали заявления Кремля и противоречия в российских сообщениях читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныФридрих Мерц