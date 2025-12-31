Война в Украине - часть плана России против всей Европы, включая Германию, - Мерц

Война в Украине является частью плана России против всей Европы. Германия также под угрозой кибератак, шпионажа и диверсий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
"В Европе бушует ужасная война. Это война, которая непосредственно угрожает нашей свободе и безопасности", - отметил в своем новогоднем обращении к гражданам Германии Фридрих Мерц, пишет издание DW.
Мерц также обратил внимание на страдания украинцев. По его словам, уже четвертый год подряд украинцы встречают Новый год в сложных условиях - "без электричества, под градом ракет, в страхе за друзей и родственников".
"Вторжение России было и остается частью плана против всей Европы. Ежедневно мы сталкиваемся с диверсиями, шпионажем и кибератаками", - заявил Мерц.
Он коснулся также темы энергетики и обороны страны, отметив, что стратегическая зависимость от ресурсов может использоваться как политический рычаг.
"Мы живем в безопасной стране. Чтобы это оставалось так и в дальнейшем, мы должны повысить нашу способность к сдерживанию", - заверил граждан канцлер.
Ранее Берлин уже фокусировался на поддержке Украины, усилении оборонных расходов и противодействии кибератакам.
Напомним, что европейские лидеры срочно обсудили ситуацию в Украине после заявлений Кремля об усилении переговорной позиции. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что такое решение принято после якобы удара дронов по президентской резиденции в Новгородской области.
Однако Россия не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений. Более того, Песков не смог ответить журналистам, где именно находился Путин во время якобы атаки на резиденцию на Валдае.
В МИД Украины уже прокомментировали, с какой целью Россия распространила фейк об "атаке на резиденцию" Путина.
