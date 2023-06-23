Война - это не голливудский блокбастер. Подоляк ответил "болельщикам с трибун"

Наступление украинских воинов продолжается на ряде направлений. Военное командование опирается исключительно на военную науку и ум.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Реальная война - это не голливудский блокбастер. Контрнаступление - не новый сезон сериала на Netflix. Не надо ожидать экшена и запасаться попкорном. Наступательные операции Вооруженных Сил Украины продолжаются на ряде направлений. Происходят формирующие операции по подготовке поля боя", - написал Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, время играет важное значение во время войны. Время, которое было потрачено на убеждение Запада о необходимости поставок оружия - превращается в построенные россиянами фортификационные сооружения, глубоко выкопанную линию обороны и систему минных полей.

"Излом российского фронта сегодня требует разумного и взвешенного подхода. Жизнь солдата - самая важная ценность для Украины. Военное командование опирается не на болельщиков с трибун, а на военную науку и разум", - добавил советник главы Офиса президента.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление еще в начале июня. Согласно официальным данным наших воинов, через две недели военные освободили от врага 8 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

По словам президента Владимира Зеленского, продвижение наших воинов на фронте не проходит быстро, в то же время наступление ВСУ осенью прошлого года тоже начиналось подобным образом.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что давать оценку контрнаступлению пока рано.

"Каждый день у нас есть продвижение. Каждый день. Да, это постепенно, но наши закрепляются на этих рубежах и они продвигаются уверенно", - пояснила Маляр.