Война и выборы. Что будет с полномочиями Зеленского в 2024 году и возможно ли голосование

Президент Владимир Зеленский будет выполнять свои полномочия до результатов следующих выборов. Но когда именно могут состояться сами выборы в Украине, неизвестно, поскольку во время действия военного положения они прямо запрещены.
Что говорит Украина и партнеры о возможности выборов во время войны, и что будет дальше с полномочиями Зеленского - собрало РБК-Украина в материале.
При подготовке материала использовались следующие источники заявления: президента Владимира Зеленского, секретаря СНБО Алексея Данилова, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы МИД Дмитрия Кулебы, главы ВРУ Руслана Стефанчука, нардепа Федора Вениславского, президента ПАСЕ Тини Кокса, сенатора США Линдси Грэма, Госдеп США, ЗУ, "Радио Свобода" и опросы.
В этом году в Украине должны состояться парламентские выборы. Они были запланированы на 29 октября 2023 года, но полномасштабное вторжение РФ внесло свои коррективы.
Кроме того, еще до начала большой войны планировалось, что в 2024 году должны пройти президентские выборы. Они были намечены на весну (в конце марта). Так, в случае выборов президента избирательный процесс по графику должен стартовать в конце декабря.
Отметим, что закон Украины о правовом режиме военного положения запрещает проведение выборов во время действия военного положения.
Вместе с тем, действующий избирательный кодекс обязывает ЦИК объявить начало избирательной кампании в течение 30 дней после отмены военного положения.
Что касается парламента, то в ст. 83 Конституции отмечается, что в случае истечения срока полномочий ВР во время военного положения "ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии ВР, избранной после отмены военного положения".
Согласно ст. 108 Конституции Украины, президент Украины выполняет свои полномочия по вступлению в должность новоизбранного президента.
Более подробно о полномочиях президента Владимира Зеленского разъяснил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в комментарии "Радио Свобода". Он напомнил, что по плану выборы президента должны пройти в марте следующего года, однако ЦИК не получал никакой информации о возможной организации электоральной кампании.
Кроме того, согласно графику, избирательный процесс должен начаться в конце декабря. При этом это вряд ли возможно будет осуществить, поскольку Верховная рада продлила военное положение до середины февраля.
"Мы являемся независимым избирательным органом, руководствуемся исключительно законом. Выборы, в частности, президента Украины, назначаются постановлением Верховной рады. Вы и я не видели ни проекта такого определения, ни каких-либо других официальных документов", - сказал Дубовик.
Представитель ЦИК добавил, что "сколько бы ни было спекуляций на эту тему" , в Конституции указано, что если выборы президента не состоятся, то полномочия Зеленского будут автоматически продлены. То же касается и полномочий парламента.
"Другого пока нет, изменений в законодательство нет. То есть нет оснований по крайней мере юридических говорить о чем-то сейчас", - подчеркнул Дубовик.
Что касается полномочий местного самоуправления, они завершатся только в 2025 году. Поэтому рано говорить о проведении очередных местных выборов.
Президент
На фоне неоднократных призывов западных политиков и дискуссий по поводу проведения выборов в условиях войны президент Владимир Зеленский заявлял, что готов пойти на такие шаги, но при соответствующих условиях.
В частности, западные партнеры должны профинансировать эти выборы, а также направить своих наблюдателей в окопы на фронт, ведь военные должны голосовать.
Хотя с остальным глава государства позже сказал, что проведение выборов не ко времени.
"И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно - как-то так... легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов... Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", - утверждает Зеленский.
Правительство
Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь заявлял, что Украина готова рассматривать форматы от партнеров по вопросу проведения выборов. Но в государственном бюджете на следующий 2024 год не предусмотрены деньги на их проведение.
Глава правительства акцентировал, что выборы в условиях войны должны быть демократически признанными и добавил, если партнеры найдут форматы, то украинские власти готовы их рассмотреть.
В то же время, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, президент Украины рассматривает "плюсы и минусы" проведения выборов следующей весной.
Верховная рада
Глава Верховной рады Руслан Стефанчук считает, что парламентские выборы следует проводить только после завершения войны.
В то же время, нардеп, представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский, комментируя вопросы президентских выборов во время войны, сказал, что вряд ли удастся обеспечить соблюдение конституционных принципов избирательного права в условиях военного положения.
Прежде всего, речь идет об украинцах-жителях временно оккупированных территорий и тех, кто выехал за границу и не вернулся. По словам нардепа, в обоих случаях обеспечить реализацию избирательного права для этих групп людей "очень сложно".
Он также выразил убеждение, что в случае проведения президентских выборов во время войны не будет соблюдена свобода перевыборной агитации, свобода деятельности СМИ, политические партии в условиях безопасности для жизни и здоровья и т.д.
СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов также объяснил, почему проводить выборы в Украине во время полномасштабной войны почти невозможно. Поскольку каждый, кто в окопах имеет право отдать свой голос, да и "организовать избирательный процесс во время взрывов" сложно.
Кроме того, по словам Данилова, не следует забывать о праве голосования для находящихся за рубежом.
Заметим, что, по данным опросов, большинство украинцев выступают против проведения президентских или парламентских выборов во время войны.
Одну из первых тем выборов подживил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс. По его мнению, Украина должна провести честные, свободные президентские и парламентские выборы даже при условии военного положения.
Кроме того, о необходимости выборов в Украине говорил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм во время визита в Киев. Он заявил, что выборы в Украине в следующем году должны пройти даже в условиях войны.
Однако не все на Западе столь категоричны. Так, заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель недавно выступил с заявлением, подчеркнув, что Штаты с пониманием относятся к позиции президента Украины Владимира Зеленского, что проведение выборов во время войны не ко времени, ведь это соответствует Конституции.
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