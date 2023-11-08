Война и выборы. Что будет с полномочиями Зеленского в 2024 году и возможно ли голосование

Выборы в Украине. Когда должны были состояться

В этом году в Украине должны состояться парламентские выборы. Они были запланированы на 29 октября 2023 года, но полномасштабное вторжение РФ внесло свои коррективы.

Кроме того, еще до начала большой войны планировалось, что в 2024 году должны пройти президентские выборы. Они были намечены на весну (в конце марта). Так, в случае выборов президента избирательный процесс по графику должен стартовать в конце декабря.

Что говорит закон

Отметим, что закон Украины о правовом режиме военного положения запрещает проведение выборов во время действия военного положения.

Вместе с тем, действующий избирательный кодекс обязывает ЦИК объявить начало избирательной кампании в течение 30 дней после отмены военного положения.

Что касается парламента, то в ст. 83 Конституции отмечается, что в случае истечения срока полномочий ВР во время военного положения "ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии ВР, избранной после отмены военного положения".

Что будет с полномочиями Зеленского без выборов весной

Согласно ст. 108 Конституции Украины, президент Украины выполняет свои полномочия по вступлению в должность новоизбранного президента.

Более подробно о полномочиях президента Владимира Зеленского разъяснил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в комментарии "Радио Свобода". Он напомнил, что по плану выборы президента должны пройти в марте следующего года, однако ЦИК не получал никакой информации о возможной организации электоральной кампании.

Кроме того, согласно графику, избирательный процесс должен начаться в конце декабря. При этом это вряд ли возможно будет осуществить, поскольку Верховная рада продлила военное положение до середины февраля.

"Мы являемся независимым избирательным органом, руководствуемся исключительно законом. Выборы, в частности, президента Украины, назначаются постановлением Верховной рады. Вы и я не видели ни проекта такого определения, ни каких-либо других официальных документов", - сказал Дубовик.

Представитель ЦИК добавил, что "сколько бы ни было спекуляций на эту тему" , в Конституции указано, что если выборы президента не состоятся, то полномочия Зеленского будут автоматически продлены. То же касается и полномочий парламента.

"Другого пока нет, изменений в законодательство нет. То есть нет оснований по крайней мере юридических говорить о чем-то сейчас", - подчеркнул Дубовик.

Что касается полномочий местного самоуправления, они завершатся только в 2025 году. Поэтому рано говорить о проведении очередных местных выборов.

Что говорит Зеленский и другие представители власти

Президент

На фоне неоднократных призывов западных политиков и дискуссий по поводу проведения выборов в условиях войны президент Владимир Зеленский заявлял, что готов пойти на такие шаги, но при соответствующих условиях.

В частности, западные партнеры должны профинансировать эти выборы, а также направить своих наблюдателей в окопы на фронт, ведь военные должны голосовать.

Хотя с остальным глава государства позже сказал, что проведение выборов не ко времени.

"И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно - как-то так... легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов... Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", - утверждает Зеленский.

Правительство

Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь заявлял, что Украина готова рассматривать форматы от партнеров по вопросу проведения выборов. Но в государственном бюджете на следующий 2024 год не предусмотрены деньги на их проведение.

Глава правительства акцентировал, что выборы в условиях войны должны быть демократически признанными и добавил, если партнеры найдут форматы, то украинские власти готовы их рассмотреть.

В то же время, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, президент Украины рассматривает "плюсы и минусы" проведения выборов следующей весной.

Верховная рада

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук считает, что парламентские выборы следует проводить только после завершения войны.

В то же время, нардеп, представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский, комментируя вопросы президентских выборов во время войны, сказал, что вряд ли удастся обеспечить соблюдение конституционных принципов избирательного права в условиях военного положения.

Прежде всего, речь идет об украинцах-жителях временно оккупированных территорий и тех, кто выехал за границу и не вернулся. По словам нардепа, в обоих случаях обеспечить реализацию избирательного права для этих групп людей "очень сложно".

Он также выразил убеждение, что в случае проведения президентских выборов во время войны не будет соблюдена свобода перевыборной агитации, свобода деятельности СМИ, политические партии в условиях безопасности для жизни и здоровья и т.д.

СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов также объяснил, почему проводить выборы в Украине во время полномасштабной войны почти невозможно. Поскольку каждый, кто в окопах имеет право отдать свой голос, да и "организовать избирательный процесс во время взрывов" сложно.

Кроме того, по словам Данилова, не следует забывать о праве голосования для находящихся за рубежом.

Заметим, что, по данным опросов, большинство украинцев выступают против проведения президентских или парламентских выборов во время войны.

Что говорят на Западе о выборах в Украине

Одну из первых тем выборов подживил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс. По его мнению, Украина должна провести честные, свободные президентские и парламентские выборы даже при условии военного положения.

Кроме того, о необходимости выборов в Украине говорил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм во время визита в Киев. Он заявил, что выборы в Украине в следующем году должны пройти даже в условиях войны.

Однако не все на Западе столь категоричны. Так, заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель недавно выступил с заявлением, подчеркнув, что Штаты с пониманием относятся к позиции президента Украины Владимира Зеленского, что проведение выборов во время войны не ко времени, ведь это соответствует Конституции.

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