Война и киберугрозы: банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины

Война с Россией продолжает оставаться основным источником системных рисков в финансовом секторе. Риск мошенничества и кибернетических угроз заметно повысился с ноября 2024 года (+ 4 позиции) и занял второе место среди крупнейших угроз.

Три опроса подряд риски качества человеческого капитала в финансовом секторе попадают в пятерку крупнейших источников риска (+1 позиция с ноября 2024 года).

Также среди крупнейших угроз были риски деятельности правоохранительных органов и судебной системы (-2 позиции) и динамики притока иностранного капитала (+3 позиции).

По мнению респондентов, ослабла роль рисков общего уровня коррупции, качества законодательства и политической и социальной ситуации в стране.

По оценкам финучреждений, риски текущей и ожидаемой инфляции существенно выросли и попали в первую десятку крупнейших источников риска. Риски конкуренции, динамики обменного курса, государственной экономической политики, по оценкам респондентов, оказались в конце перечня по весомости.



Опрос длился с 6 по 21 мая 2025 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, десяти страховщиков и двух инвестиционных компаний. Итоговые результаты не взвешивались на размер банка / компании или их доли на рынке - все ответы равноценны. Представленные результаты основываются на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.