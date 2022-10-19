Война России в Украине на века станет примером того, как не надо воевать, - WP

Как сообщает издание, последней тактикой России стали бомбардировки украинских городов и это еще один ожесточенный и подлый гамбит, который может иметь неприятные последствия. Война началась 24 февраля с беспорядочного броска в Киев, закончившегося 40-километровой пробкой российской техники. Российские военные показали себя неспособными синхронизировать или обеспечивать быстродействующие воздушные и наземные операции. Ей так и не удалось даже завоевать господство в воздухе. Украинцы смогли остановить непрерывный дождь российских снарядов в Донбассе, поразив склады боеприпасов и командные пункты. Россияне не смогли приспособиться и нет никаких указаний на то, что они уничтожили хотя бы один HIMARS.

The Washington Post сообщает, что в начале сентября россияне совершили еще одну большую ошибку. Они перебросили силы с востока для защиты от украинского контрнаступления на юге и были неожиданно захвачены, когда украинцы совершили внезапную атаку в районе Харькова. Украинская армия освободила тысячи квадратных миль территории и заставила российские войска пошатнуться. Президент РФ Владимир Путин продолжает ошибаться. 30 сентября он объявил об аннексии четырех украинских областей, которые его силы не контролируют полностью и выдвинул угрозы ядерной войны, если Запад не позволит ему уйти из рук.

По данным издания, за последние 100 лет практически нет свидетельств того, что террористические бомбардировки были тактикой победы в войне. Обычный результат - объединение населения, бросившее вызов нападающим. Даже во время Второй мировой войны, когда бомбардировщики союзников сбросили миллионы тонн бомб на Германию и Японию, для победы в войне по-прежнему нужно было победить армии Оси. Если Путин не применит ядерное оружие, масштабы разрушений, которые он может нанести, будут резко ограничены, потому что украинская система ПВО остается в рабочем состоянии и дополняется западными системами.

Новый российский командующий в Украине скоро обнаружит, что это не так просто, как бомбить беспомощных сирийцев. Если Путин действительно впадет в отчаяние, он может прибегнуть к тактическому ядерному оружию, но это очень рискованный вариант, который может иметь неприятные последствия, если он приведет к военному ответу НАТО. Именно поэтому война России в Украине будет изучать века военными историками и станет мастер-классом того, как не надо воевать.