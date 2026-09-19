Война РФ против Украины заставила Швейцарию пересмотреть стратегию безопасности

Швейцария приняла новую стратегию безопасности на фоне войны России против Украины и роста гибридных угроз. Документ предусматривает 46 мер по усилению устойчивости страны, защите критической инфраструктуры и оборонных возможностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Правительство страны отметило, что международная ситуация безопасности становится все более нестабильной и непредсказуемой. Среди причин называют усиление соперничества между великими государствами, вооруженные конфликты и ослабление международного порядка.
Отдельно в Швейцарии подчеркнули, что конца войны России против Украины "пока не видно". В то же время растет количество кибернападений, операций воздействия и других гибридных угроз.
Стратегия безопасности Швейцарии на 2026 год определяет три основных приоритета.
Первый - усиление устойчивости государства, экономики и общества. Речь идет, в частности, об уменьшении уязвимостей и критических зависимостей.
Второй - улучшение защиты гражданского населения, государственных учреждений и критической инфраструктуры.
Третий - усиление оборонительных возможностей. Швейцария должна быть способна эффективно противодействовать вооруженному нападению, а необходимые возможности и сотрудничество с государствами-партнерами должны быть подготовлены заранее.
Всего документ содержит 10 целей и 46 конкретных мер. Приоритет будет оказываться противодействию наиболее вероятным угрозам – гибридным и дистанционным атакам, а также организованной преступности внутри страны.
Правительство Швейцарии также отмечает необходимость защиты критической инфраструктуры, которая становится более уязвимой из-за высокого уровня взаимосвязанности различных систем.
Федеральный совет заявил, что реализация мер уже началась. Государственный секретариат по вопросам политики безопасности будет координировать эту работу.
Правительство планирует получить первый отчет о прогрессе реализации стратегии до конца 2028 года.
Напомним, что нейтральная Швейцария продвигает углубление связей с ЕС. Министр юстиции Беат Янс объяснил необходимость соглашения ухудшением геополитической ситуации.
Следует отметить, что еще в прошлом году глава армии Швейцарии заявил, что страна не способна защититься от полномасштабного нападения.