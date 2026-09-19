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Война РФ против Украины заставила Швейцарию пересмотреть стратегию безопасности

05:09 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: Федеральный уголовный суд Швейцарии (Getty Images)

Швейцария приняла новую стратегию безопасности на фоне войны России против Украины и роста гибридных угроз. Документ предусматривает 46 мер по усилению устойчивости страны, защите критической инфраструктуры и оборонных возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Правительство страны отметило, что международная ситуация безопасности становится все более нестабильной и непредсказуемой. Среди причин называют усиление соперничества между великими государствами, вооруженные конфликты и ослабление международного порядка.

Отдельно в Швейцарии подчеркнули, что конца войны России против Украины "пока не видно". В то же время растет количество кибернападений, операций воздействия и других гибридных угроз.

Что предполагает новая стратегия

Стратегия безопасности Швейцарии на 2026 год определяет три основных приоритета.

Первый - усиление устойчивости государства, экономики и общества. Речь идет, в частности, об уменьшении уязвимостей и критических зависимостей.

Второй - улучшение защиты гражданского населения, государственных учреждений и критической инфраструктуры.

Третий - усиление оборонительных возможностей. Швейцария должна быть способна эффективно противодействовать вооруженному нападению, а необходимые возможности и сотрудничество с государствами-партнерами должны быть подготовлены заранее.

Всего документ содержит 10 целей и 46 конкретных мер. Приоритет будет оказываться противодействию наиболее вероятным угрозам – гибридным и дистанционным атакам, а также организованной преступности внутри страны.

Правительство Швейцарии также отмечает необходимость защиты критической инфраструктуры, которая становится более уязвимой из-за высокого уровня взаимосвязанности различных систем.

Когда начнут реализовывать стратегию

Федеральный совет заявил, что реализация мер уже началась. Государственный секретариат по вопросам политики безопасности будет координировать эту работу.

Правительство планирует получить первый отчет о прогрессе реализации стратегии до конца 2028 года.

Напомним, что нейтральная Швейцария продвигает углубление связей с ЕС. Министр юстиции Беат Янс объяснил необходимость соглашения ухудшением геополитической ситуации.

Следует отметить, что еще в прошлом году глава армии Швейцарии заявил, что страна не способна защититься от полномасштабного нападения.

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