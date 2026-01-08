Война против Украины ускоряет коммунальный коллапс в России, - разведка
В России разворачивается масштабный коммунальный коллапс, вызванный многолетним упадком инфраструктуры и переориентацией государственных средств на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
Как сообщает разведка, в России изношенные теплосети, отсутствие плановой модернизации и хроническое недофинансирование привели к тому, что аварии, которые когда-то ликвидировались за часы, теперь длятся неделями, оставляя людей без тепла посреди лютых морозов.
Один из многочисленных примеров - поселок Атамановка в Забайкальском крае, где уже больше недели без отопления остаются около пяти тысяч человек, среди них - сотни детей.
Первые прорывы теплотрассы произошли еще 30 декабря, но аварии продолжаются одна за другой, температура в квартирах упала почти до нуля при температуре на улице -25°С, а люди вынуждены жить в зимней одежде. Школы и детсады закрыты, пункты обогрева от местных властей оказались холодными и фактически непригодными.
Чиновники традиционно ограничиваются обещаниями и показательными совещаниями, однако проблема гораздо глубже: коммунальная система РФ десятилетиями не модернизировалась.
Росстат уже признавал, что треть теплосетей находится в критическом состоянии. При этом в разных регионах страны - от Сибири до центральных областей - уже в начале года зафиксированы серии массовых аварий на теплотрассах, когда целые районы остаются без тепла.
В СВР отметили, что дополнительным ударом по отрасли стало резкое сокращение финансирования ЖКХ. Кремль урезал бюджет на коммунальную инфраструктуру более чем вдвое за несколько лет.
"Если на войну тратятся триллионы рублей, то на теплосети остаются только средства для латания дыр, а не для полноценной замены изношенных систем", - добавили в разведке.
Обвал экономики в России
Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что российская экономика попала в ловушку проблемных кредитов, которые могут обвалить ее. Проблему признает даже российское правительство - фактически Кремль уже подтвердил большой шанс банковского кризиса и кризиса неплатежей в корпоративном секторе.
Ключевой фактор - скрытый рост проблемной задолженности. Даже с учетом реструктуризированных кредитов реальный объем проблемного долга уже превысил 11%, достигнув примерно 131 млрд долларов.
По данным разведки, с начала 2022 года агрессия против Украины обошлась российским налогоплательщикам в 550 млрд долларов.
В целом расходы России на войну с 2021 года выросли почти вчетверо.
В СВР отмечают, что российская финансовая и институциональная система в целом все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.
Кроме того, российская экономика страдает не только из-за санкций и войны в Украине. Вечная мерзлота в критически важных для российской экономики регионах начинает таять - что угрожает важной инфраструктуре россиян.