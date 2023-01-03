Война против Украины ослабляет Россию, страна погружается в хаос, - спецслужбы Польши

"Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, облавы на улицах, пожары, уничтожающие российские города, взрывы на военных базах - последние данные свидетельствуют о том, что Россия погружается в хаос", - написал он.

Жарын подчеркнул, что в РФ нарастает экономический кризис, а государство не в состоянии предоставить своим гражданам даже базовые услуги.

"Война, ведущаяся против Украины, ослабляет Россию. Это хорошая новость", - добавил польский чиновник.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина в разговорах с немецкими дипломатами предлагает провести денацификацию России по образцу Германии.

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