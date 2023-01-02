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Россия должна пройти процесс денацификации, как и Германия, - посол

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Киев, Понедельник 02 января 2023 20:44
Россия должна пройти процесс денацификации, как и Германия, - посол Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook.com/oleksii makeiev)
Автор: Валерия Полищук

Украина в разговорах с немецкими дипломатами предлагает провести денацификацию России по образцу Германии после Второй мировой войны.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Европейская правда".

"Мы предложили процесс денацификации, к которому они (россияне, - ред.) должны прийти. Важная штука произошла в формулировках и в словах. Много немцев еще пару месяцев назад говорили, что война в Украине не россиян, а война Путина. Это уже меняется и мы постоянно говорим об этом. Это не Путин убивает, не Путин насилует, не Путин применяет пытки - это россияне", - заявил он.

Дипломат заявил, что немцы до сих пор пытаются искать "хороших русских".

"Наша задача - убедить их (немцев, - ред.): посмотрите назад на себя. Потому что покаяние, через которое прошла Германия, - это прекрасный образец того, через что должна пройти Россия, если кто-то надеется, что РФ еще может быть цивилизованной и демократической", - добавил Макеев.

При этом он подчеркнул, что денацификация России еще не будет означать примирение с Украиной.

Напомним, ранее украинский посол заявил, что главной целью Украины на 2023 год является полное освобождение всех оккупированных россиянами территорий.

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