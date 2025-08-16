Война может закончиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча, - Грэм

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Вечером 15 августа в Анкоридже (Аляска) состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой переговоров стали боевые действия России в Украине.

Переговоры длились около трех часов, хотя изначально планировали минимум шесть.

По итогам Трамп охарактеризовал разговор как "чрезвычайно продуктивный", однако договоренностей о прекращении огня достигнуто не было.

Больше деталей о саммите на Аляске - в материале РБК-Украина.