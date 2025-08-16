RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Война может закончиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча, - Грэм

Фото: Линдси Грэм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Сенатор США Линдси Грэм считает, что трехсторонняя встреча может завершить войну до Рождества. Без переговоров США могут усилить давление на РФ и страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Грэма в эфире Fox News.

Грэм выразил осторожный оптимизм относительно возможного завершения войны в Украине, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором России Владимиром Путиным.

По словам Грэма, в случае такой встречи конфликт может закончиться задолго до Рождества.

В то же время сенатор подчеркнул, что если переговоров не будет, Трамп может применить серьезные последствия против Путина и стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Вечером 15 августа в Анкоридже (Аляска) состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой переговоров стали боевые действия России в Украине.

Переговоры длились около трех часов, хотя изначально планировали минимум шесть.

По итогам Трамп охарактеризовал разговор как "чрезвычайно продуктивный", однако договоренностей о прекращении огня достигнуто не было.

Больше деталей о саммите на Аляске - в материале РБК-Украина.

