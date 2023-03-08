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Война будет иметь "разрушительные" последствия для экономики России, - глава МВФ

Фото: глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Экономические перспективы России из-за войны в Украине после 2023 года "весьма разрушительны". В частности, предполагается, что в перспективе экономика РФ сократиться на 7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

"Когда вы берете наши прогнозы на среднесрочную перспективу, они означают, что экономика России сократится как минимум на 7%", - сказала Кристалина Георгиева.

По ее словам, экономика России со временем пострадает из-за эмиграции рабочих, закрытия доступа к технологиям и введения санкций против энергетической отрасли страны.

Как отметила Георгиева, несмотря на то, что России удалось направить часть своих продаж нефти за пределы европейских рынков - в Китай и Индию, это не окажет "длительного воздействия" на экономику страны.

"Мы не видим, чтобы Россия получала какую-либо выгоду от того, что она причинила Украине и себе", - подчеркнула глава МВФ.

Как сообщалось, беспрецедентные санкции стран Запада существенно повлияли на экономику России, однако не смогли обрушить ее, как ожидалось сразу после вторжения в Украину. Некоторые ограничения были введены только в конце прошлого года и даже в начале 2023 года и будут оказывать долгосрочный эффект еще много лет.

В частности, Россия избежала экономического краха после начала войны президента Владимира Путина с Украиной. Однако это лишь первый акт медленно тлеющего кризиса, который будет разыгрываться в ближайшие годы.

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