Война будет иметь "разрушительные" последствия для экономики России, - глава МВФ

"Когда вы берете наши прогнозы на среднесрочную перспективу, они означают, что экономика России сократится как минимум на 7%", - сказала Кристалина Георгиева.

По ее словам, экономика России со временем пострадает из-за эмиграции рабочих, закрытия доступа к технологиям и введения санкций против энергетической отрасли страны.

Как отметила Георгиева, несмотря на то, что России удалось направить часть своих продаж нефти за пределы европейских рынков - в Китай и Индию, это не окажет "длительного воздействия" на экономику страны.

"Мы не видим, чтобы Россия получала какую-либо выгоду от того, что она причинила Украине и себе", - подчеркнула глава МВФ.

Как сообщалось, беспрецедентные санкции стран Запада существенно повлияли на экономику России, однако не смогли обрушить ее, как ожидалось сразу после вторжения в Украину. Некоторые ограничения были введены только в конце прошлого года и даже в начале 2023 года и будут оказывать долгосрочный эффект еще много лет.

В частности, Россия избежала экономического краха после начала войны президента Владимира Путина с Украиной. Однако это лишь первый акт медленно тлеющего кризиса, который будет разыгрываться в ближайшие годы.