"Война должна закончиться в Стамбуле": что нужно Эрдогану как посреднику между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его страна сможет сыграть решающую роль в окончании войны России против Украины. Турецкий лидер настойчиво предлагает свои услуги посредника между Киевом и Москвой, рассчитывая, что это значительно укрепит его позиции на международной арене и популярность внутри страны.
Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной".
Начало полномасштабной войны дало Анкаре и лично Эрдогану возможность закрепить за страной роль не только регионального лидера, но и глобального миротворца.
"Реализовать эту задачу Турция активно пыталась в первые несколько недель войны, кульминацией стали стамбульские переговоры украинской и российской делегаций в конце марта. Но тогда они ни к чему, по сути не привели", - говорится в материале.
Переломным моментом для Турции стали вскрывшиеся факты российских зверств в Буче - после этого шансы на какие-то серьезные дипломатические прорывы уменьшились радикально.
При этом на дипломатические усилия Эрдогана это сильно не повлияло. Анкара перешла к тактике "малых шагов", помогая решать прикладные вопросы.
Как пример приводится успешное посредничество в сделке по экспорту украинского зерна, которое помогло предотвратить надвигавшийся продовольственный кризис.
"Эрдоган очень любит всю эту дипломатическую атмосферу: все к нему приезжают, внимание прессы со всего мира, он в центре событий. Турки считают так: если эта война закончится, то она должна закончиться в Стамбуле, подписанием условного "стамбульского мира", который так и войдет в учебники истории", - рассказал информированный собеседник РБК-Украина.
Собеседник РБК-Украина отметил, что позицию Турции важно рассматривать не как пророссийскую или проукраинскую, а как протурецкую.
Внутриполитическая мотивация Анкары - президентские и парламентские выборы летом 2023 года, по итогам которых Эрдоган и его партия рискуют потерять власть, в связи с серьезными экономическими проблемами. Переключить внимание на внешнеполитические успехи - абсолютно логичный ход.
В свете же войны РФ против Украины более важно то, чтобы страна-агрессор в принципе оставляла для себя какие-то опции, кроме ультиматумов и ядерного шантажа - иначе никакое турецкое посредничество не поможет.
Напомним, Эрдоган планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным.
Кроме того, президент Турции призвал мировых лидеров говорить с Путиным, чтобы "открыть двери мира".
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