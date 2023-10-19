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Война в Израиле не ослабит помощь Украине от Запада, - премьер Литвы

Фото: Ингрида Шимоните, премьер Литвы (flickr by Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Иван Носальский

Война Израиля с боевиками с ХАМАС не приведет к уменьшению помощи Украине от стран Запада.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью DW заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Глава литовского правительства подчеркнула, что крайне важно, чтобы Украина одержала победу в войне, которую начала Россия. Поэтому страны Запада должны продолжать помощь Украине необходимым оружием и финансовыми средствами.

Шимоните выразила уверенность в том, что Украина сможет рассчитывать на дальнейшую реальную поддержку со стороны союзников. 

По словам премьера, сейчас большинство стран понимают, что российское вторжение в Украину, а также военный конфликт Израиля и ХАМАС это долгосрочные проблемы. Поэтому нужно сосредоточить внимание на проблемах обороны и безопасности.

Также Шимоните поддержала европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. 

"Украина ежедневно доказывает, что она борется за право войти в Европейский союз и НАТО", - добавила она. 

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они начали убивать и похищать как военных, так и мирных жителей. 

В ответ Израиль начал военную операцию против боевиков. По местам дислокации участников ХАМАС уже был нанесен ряд ракетных ударов. 

При этом Иерусалим запросил военную помощь у США для боевых действий. На этом фоне в Кремле сразу нафантазировали, что военная помощь Украине уменьшится. 

 

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