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Лидеры ХАМАС затягивают прекращение огня в Секторе Газа, - WSJ

Фото: лидеры ХАМАСа спорят о новом соглашении о прекращении огня с Израилем (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и обмена заложниками откладывается из-за споров в руководстве палестинского движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что руководитель ХАМАСа Яхья Синвар и другие лидеры организации якобы готовы и хотят подписать соглашение о прекращении боевых действий в Секторе Газа на шесть недель в обмен на освобождение израильских заложников.

В то же время политические лидеры организации в изгнании, требуют больших уступок и ведения переговоров о постоянном прекращении огня.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Министерство иностранных дел Катара 1 февраля сообщило, что ХАМАС дал свое предварительное согласие на прекращение огня и соглашение об освобождении заложников. Перед этим советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр стратегических дел Израиля Рон Дермер обсудили соглашение, которое позволит освободить 136 заложников.

По данным СМИ, соглашение предусматривает освобождение ХАМАС сначала гражданских лиц, захваченных 7 октября 2023, а уже потом солдат ЦАХАЛ и возвращение тел погибших заложников.

Ожидается, что Израиль также освободит заключенных палестинских заключенных из числа сотрудников служб безопасности, как это было в первом соглашении. На этот раз, однако, ожидается, что их количество будет больше и будет включать террористов "с кровью на руках". Перемирие продлится гораздо дольше, чем предыдущая недельная пауза.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил собственный мирный план долгосрочного прекращения огня и достижения мира. Он содержит предложение, чтобы лидеры ХАМАСа, включая Яхью Синвара, выехали из Сектора Газа в другую страну.

Добавим, что в ноябре в результате переговоров по обмену заложниками боевики ХАМАС освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных. Однако впоследствии стороны возобновили активные боевые действия в регионе.

Затем Силы обороны Израиля начали новое крупное наступление на западную часть Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.

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