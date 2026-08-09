Пентагон призвал оборонку в США срочно увеличить производство вооружений, - WP
Пентагон просит американскую промышленность оперативно нарастить производство и поставки оружия, включая боеприпасы, которых остро не хватает из-за войны с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, заместитель главы Пентагона Стив Файнберг направил в среду письмо лидерам отрасли, в котором говорится, что у компаний осталось не более 21 дня, чтобы представить планы по "значительному ускорению и повышению темпа поставок или увеличению производства критически важных компонентов".
"Многолетние циклы разработки неприемлемы. Мы должны резко ускорить графики реализации наших программ и немедленно расширить производственные мощности", - написал Файнбер.
Ранее WP писало, что только за первый месяц войны с Ираном США выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk и более 1000 ракет-перехватчиков Patriot и THAAD. Также в первые недели боевых действий США использовали более 1300 тактических баллистических ракет.
Согласно анализу Канадской службы разведки и безопасности (CSIS), по состоянию на прошлую неделю количество ракет Patriot в мире сократилось с 2200 (до иранской войны) до менее чем 827, а ракет THAAD - с 453 до менее чем 278.
В последние несколько месяцев Пентагон предпринимал усилия по увеличению поставок вооружений. В частности, в понедельник было объявлено о рамочном соглашении с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin об увеличении производства ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и THAAD.
Уже на прошлой неделе Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на сумму 58,6 млрд долларов с целью утроить производство PAC-3 к 2030 году.
Что еще важно знать
Напомним, на днях в WP была информация, что президент США Дональд Трамп разочарован главой Пентагона Питом Хегсетом и потребовал от него объяснений, почему Вашингтон столкнулся с нехваткой боеприпасов на фоне войны с Ираном.
Хотя публично Трамп вскоре отверг эту публикацию, заявив, что доволен работой Хегсета на посту главы Пентагона.
Также мы писали, что на днях Хегсет рассказал о том, что США потратили на войну с Ираном 37,5 млрд долларов. Он также предупредил, что без срочного финансирования прям не сможет нормально функционировать.