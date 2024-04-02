"Война – хороший учитель. Хочешь жить – учись". Как медики спасают раненых под Авдеевкой

Каждый день боевые медики эвакуируют с линии фронта десятки раненых военных. Первую неотложку они оказывают им там же, не теряя ценных минут. Медики пытаются добраться до самых опасных зон, чтобы не заставлять раненого бойца преодолевать километры.

Медики делают свою работу быстро и спокойно – в тех условиях, в которых они находятся, это выглядит как минимум сюрреалистично. Бойцов доставляют в пункты, где им оказывают помощь, в разных состояниях. Некоторые кричат от боли, другие уже почти теряют сознание. Медики встречают каждого военного с каменным лицом, несколько секунд определяют состояние и приступают к работе.

Чайная церемония под Авдеевкой

Мы приехали на позиции к боевым медикам, которые как раз наслаждаются минутами покоя посреди хаоса. Из плотно завязанного пакета боевой медик "Ковер" достает китайскую посуду для чайной церемонии - керамический заварник и четыре чашечки. Медик признается, что впервые представился случай вытащить этот сервиз, ведь гости у них во временном доме бывают не часто. Кипяток заливает зеленые лепестки, которые быстро окрашивают воду. "Ковер" признается, что такие небольшие радости помогают не падать духом на передовой. Пока ждем чая, слушаем историю о том, как ребята встречали Новый год на авдеевском коксохимическом заводе.

"Прямо на Коксохиме в бункере. Мы сделали себе оливье, нарезали каких-то там бутербродов. Такой красивый стол был. У кого-то даже в заначке лежал сыр бри, который передали родственники. И как только мы сели за "стол" в 23 часа , россияне уже встретили праздник и начали поздравлять нас фосфорными бомбами и 82-м минометом".

Ребята вспоминают, что небо тогда было все покрыто вспышками – как фейерверки, которыми любоваться может стоить жизни. Однако позже украинские артиллеристы тоже поздравили россиян несколькими залпами, поэтому до утра уже никто не стрелял.

"Полный рок-н-ролл"

Пока мы едем дальше на позиции медиков, нам рассказывают, как идет процесс эвакуации. Первый этап – кейсевак. Обычно медики патрулируют позиции неподалеку, пока рация одного из военных не начинает трещать и выкрикивать: "Триста!". Группа медиков быстро садится в Bradley и уезжает на позицию. Пока бронированная скорая в пути, по рации командир передает информацию о состоянии раненого, чтобы заранее можно было подготовить все необходимое и составить план спасения. Предварительно уже известно, где именно раненый, его быстро находят, грузят в Bradley и по дороге назад сразу начинают оказывать первую помощь.

Нам показывают видео одной из эвакуаций, снятое на бодикам. Бойцы идут вдоль забора, который весь покрыт мелкими и большими дырами. Под забором в небольшой нише лежит военный. Он видит медиков и начинает слабо стонать. Возле него его собрат – мертвый. "Спокойно, не теряйся сейчас, спокойно", – говорят бойцы и осторожно вытаскивают мужчину из ямы. Он почти без сил, поэтому его стон совсем хилый. Как только военного кладут на носилки, по рации предупреждают об обстреле и все быстро ложатся на землю. Когда россияне перестают стрелять, медики сразу берут носилки и несут бойца в скорую. Там ему разрежут тугую ткань формы и тампонируют раны.

На позиции нужно двигаться очень быстро, ведь и сами медики сразу становятся целью для врага. Но другого выхода нет – на передовой их ждут бойцы, которым нужна немедленная помощь, поэтому каждая минута на счету. Боевой медик "Апельсин" рассказывает об одной из самых опасных эвакуаций.

"Были обстрелы прямые уже. Мы ехали за раненым. Уже перед эфиром слышим, что по ним работает 120 миномет. Но мы все равно ехали. Знали, что там наши ребята".

Тогда водитель спас весь экипаж почти интуитивно. Оценив обстановку, он решил на ходу закрывать ляду бронетехники, пока загружали раненых. И это сыграло решающую роль, ведь впоследствии стало известно, что за считанные секунды в ту же точку был прилет 110-го миномета.

"Если бы не он, мы просто уже могли бы здесь не сидеть", – добавляет "Апельсин".

Военный признается, что таких ситуаций, когда опасность "чуешь носом", действительно было очень много. Война обостряет и обнажает чувства – зрение становится лучше, слух острее. Поэтому опытные бойцы могут запрыгнуть в окоп за несколько секунд до начала неожиданного обстрела или закрыть крышку бронемашины на ходу.

Эвакуация – это скорость. Четкая отработка протокола и, как сказал один из медиков, – "голова думает, а руки делают". В условиях, когда повсюду кричат военные в багряной от крови форме, медики становятся машинами – без эмоций и чувств, с быстрыми, отточенными до совершенства движениями. Уже потом, после дежурства, они позволяют себе почувствовать – потери или спасение жизней. Признаются, что случалось и такое, что бойцы умирали прямо у них на руках. Однако им приходилось работать дальше, ведь еще многие другие ждали их спасения.

"Ковер" с улыбкой признается, что в такие моменты юмор очень сильно помогает, особенно "черный". Шутят друг над другом, над журналистами, которые приезжают к ним на позиции. Шутят над ранеными – потому что надо отвлечь их от боли.

"Иногда говорим – мы сейчас тебя довезем и будут у тебя наркотики, девочки и полный рок-н-рол".

Медевак и стабилизация

Бронетехника на скорости удаляется от передовой. Главная миссия выполнена – бойцы живы. Через несколько километров на оговоренной точке уже ожидает другая группа на скорой. Раненых осторожно переводят в авто. Здесь, дальше от "нуля" уже есть возможность немного замедлиться и более подробно осмотреть ребят, чтобы понимать полную картину. Следующая точка – стабилизационный пункт.

"Есть работа" – выкрикивает начмед. И спокойный ритм сразу меняется на слаженную и быструю отработку алгоритма спасения и осмотра раненых. Каждый из медиков знает, что делать. В дверь заносят носилки с тяжелораненым бойцом, попавшим под обстрел. У него огнестрельные, осколочные, слепые, проникающие ранения в грудную клетку и повреждение позвоночника.

"Красный! Быстро в операционную!"

Медики стабилизационного пункта продолжают бороться за жизнь бойца. Пока одни шунтируют, тампонируют и зашивают, другие держат бойца за руку и уверяют, что ничего страшного не произошло и жить он обязательно будет.

Следом за бойцом привозят еще десяток военных. У каждого разная степень тяжести, их распределяют по кабинетам и тщательно осматривают и оказывают помощь. В стабпункте имеется четкое разграничение степени тяжести пациентов. Самые легкие и средние – зеленые, тяжелые – красные.

Начмед "Ветер" в мирной жизни наверняка мог бы стать артистом театра – он похож на того, кто играл бы только главные роли. Но в Украине война, поэтому сегодня он – начмед "Ветер". Мы спрашиваем все, что можно расспрашивать, но медик немногословен. Он говорит, что количество раненых каждый день разное, но его команда быстро успевает помочь всем. Стараются их здесь долго не задерживать, быстро стабилизируют, при необходимости производят хирургические вмешательства и переливания крови.

Прошло около 30 минут после того, как раненых привезли в стабпункт. Врачи вывозят одного из бойцов и готовят к отправке в госпиталь. Его жизни уже ничего не угрожает, но предстоит еще долгое лечение и реабилитация.

***

Когда мы вышли из помещения, на улице уже совсем стемнело. Воздух был свежим и холодным – после нескольких часов в стабпункте, пропитанном запахом крови и лекарств, от свежести кружилась голова. Военные, находящиеся сегодня на передовой, бойцы, которые тянут их на себе по вспаханным от снарядов полям, медики, спасающие им жизнь – они все работают на грани возможностей. Об этом не хочется говорить громко, но, кажется, эту войну можно победить только на этой же грани.