Война с ХАМАС обходится экономике Израиля в 600 млн долларов в неделю

Отсутствие многих работников на рабочих местах из-за продолжающейся войны с террористической группировкой ХАМАС обходится израильской экономике примерно в 2,3 млрд шекелей (600 млн долларов) в неделю, что составляет около 6% ВВП.

Об этом говорится в исследовании Банка Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В отчете оцениваются еженедельные расходы за первые три недели войны, начавшейся 7 октября, и снижение предложения рабочей силы объясняется массовой мобилизацией солдат запаса, эвакуацией жителей южных и северных районов, а также закрытием системы образования, что затрудняет работу родителей.

Расчет затрат включает 1,25 млрд шекелей из-за полного закрытия учебных заведений, 590 млн шекелей из-за отсутствия на работе 144 тысяч эвакуированных жителей из пострадавших от войны районов и около 500 млн шекелей из-за мобилизации около 360 тысяч военнослужащих запаса.

Частичное открытие системы образования в последние дни может снизить расходы, отмечает центральный банк.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов.

27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

Согласно данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на данные Минфина Израиля говорили, что стоимость войны Израиля с ХАМАСом в Секторе Газа составит до 51 млрд долларов.

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