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Война уже в Европе. В ОП ответили на опасения Запада передавать Украине оружие из-за "эскалации"

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Вторник 31 января 2023 17:10
Война уже в Европе. В ОП ответили на опасения Запада передавать Украине оружие из-за "эскалации" Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Международные партнеры должны предоставлять Украине вооружение, чтобы Россия не распространила свою экспансию на страны Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, представители некоторых государств ЕС считают, что Украине не нужно предоставлять вооружение, ведь тогда война может распространиться на Европу.

Тем не менее, Подоляк напомнил, что война уже в центре Европы, а Россия демонстрирует максимально античеловеческий тип убийств населения.

"Не будет оружия в Украине - война распространится и на ЕС. Потому что РФ не остановит экспансии", - добавил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, пойдет ли Путин на эскалацию из-за поставок западных танков Украине.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц отказывается предоставлять Украине современные истребители, ведь желает избежать возможной эскалации между НАТО и Россией.

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Евросоюз Война России против Украины Михаил Подоляк
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