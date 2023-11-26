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Выезд военных за границу во время отпуска: какие документы нужно иметь

Украина, Воскресенье 26 ноября 2023 13:36
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Выезд военных за границу во время отпуска: какие документы нужно иметь Фото: какие документы нужны для выезда за границу военных во время отпуска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Для выезда за границу при отпуске украинским военным необходимо иметь при себе удостоверение военнослужащего и отпускной билет.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью РБК-Украина.

"Это должно быть удостоверение военнослужащего - документ, удостоверяющий, что он проходит военную службу, и отпускной билет, в котором указано местонахождение за пределами Украины", - рассказал Демченко.

Военнослужащий, когда обращается за предоставлением ему отпуска, должен также указать о его проведении за пределами Украины.

"Если его военное руководство предоставляет ему такую возможность, это прописывается в военном билете, и тогда инспекторы Государственной пограничной службы проверяют, действительно ли лицо военнослужащий, и предоставлена ли ему его непосредственным руководством возможность находиться во время отпуска за пределами Украины. И на основании этих документов пропускают", - пояснил спикер ГПСУ

Выезд мужчин за границу

В Украине с 24 февраля 2023 введено военное положение и общая мобилизация. Во время режима военного положения военнообязанные не могут покидать страну. Военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет - они в любой момент могут получить повестку и быть мобилизованными для военной службы.

Согласно постановлению Кабмина №57 есть целый список военнообязанных, которые могут покидать Украину даже во время военного положения. Кто входит в этот список - читайте в материале РБК-Украина.

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ДПСУ Государственная пограничная служба выезд за границу Мобилизация в Украине
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