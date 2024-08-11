Выезд за границу: как оштрафуют перевозчика, не проверившего документы пассажиров

Организация международных перевозок – под особой правовой охраной

В законе Украины "Об автомобильном транспорте" определено понятие "международные перевозки пассажиров и грузов". Это перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом с пересечением государственной границы, пояснила Елизавета Коць.

"Мининфраструктуры Украины ведет реестр пассажирских перевозчиков, которым предоставлено право осуществлять международные перевозки, и реестр действующих международных маршрутов", - отметила она.

Согласно Порядку организации регулярных, нерегулярных и маятниковых перевозок пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении государственный надзор (контроль) и рейдовые проверки международных перевозок пассажиров автобусами осуществляются Укртрансбезопасностью.

Организация международных перевозок поставлена под особую правовую охрану и регулируется не только внутригосударственными актами, но и многими международными договорами, обращает внимание юрист.

Как оштрафуют перевозчика, если у пассажиров не проверят документы

Согласно закону Об ответственности перевозчиков при осуществлении международных пассажирских перевозок" предприятия, учреждения, организации и физические лица-предприниматели, осуществляющие международные пассажирские перевозки, несут ответственность в виде штрафа:

за неисполнение обязанности проверить перед началом международной пассажирской перевозки наличие у пассажира паспортного документа, визы или других документов, необходимых для въезда в государство следования или транзита, что привело к перевозке или попытке перевозки пассажира через государственную границу Украины без таких документов – штраф в размере 47 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 142 316 грн за каждого такого пассажира, но не более 600 таких прожиточных минимумов за одну перевозку.

в государство следования или транзита, что привело к перевозке или попытке перевозки пассажира через государственную границу Украины без таких документов – штраф в размере 47 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет за каждого такого пассажира, но не более 600 таких прожиточных минимумов за одну перевозку. за непредоставление или предоставление недостоверных данных регистрации пассажиров – штраф в размере 50 прожиточных минимумов за каждую перевозку, что составляет 151 400 грн.

"Такие высокие штрафы обусловлены частыми случаями незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми и именно поэтому у международных перевозчиков такая строгая ответственность", - объясняет юрист.

Рассматривать дела о правонарушениях и налагать штрафы имеют право начальники органов охраны государственной границы Украины и их заместители.

"По приказу уполномоченного должностного лица подразделения охраны государственной границы Украины перевозчик обязан вывезти пассажира, которому из-за отсутствия необходимых документов отказано во въезде в Украину, в государство, из которого пассажир был привезен, или в государство, выдавшее ему паспортный документ, или найти другой способ вывоза такого пассажира за пределы территории Украины", - отмечает Елизавета Коць.

Юрист добавляет, что перевозчик освобождается от ответственности по этой статье, если докажет, что документы, которые предоставил пассажир перед поездкой, дали достаточные основания полагать, что у него были документы, необходимые для въезда в государство следования, транзита.