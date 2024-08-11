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Выезд за границу: как оштрафуют перевозчика, не проверившего документы пассажиров

Фото: Международные пассажирские перевозки (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Международные пассажирские перевозки поставлены под особую правовую охрану. Поэтому водители проверяют у пассажиров документы для выезда за границу.

Какая ответственность предусмотрена для перевозчика за неисполнение этой обязанности, РБК-Украина объяснила управляющий партнер АБ "Коць и партнеры "Де факто" Елизавета Коць.

Организация международных перевозок – под особой правовой охраной

В законе Украины "Об автомобильном транспорте" определено понятие "международные перевозки пассажиров и грузов". Это перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом с пересечением государственной границы, пояснила Елизавета Коць.

"Мининфраструктуры Украины ведет реестр пассажирских перевозчиков, которым предоставлено право осуществлять международные перевозки, и реестр действующих международных маршрутов", - отметила она.

Согласно Порядку организации регулярных, нерегулярных и маятниковых перевозок пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении государственный надзор (контроль) и рейдовые проверки международных перевозок пассажиров автобусами осуществляются Укртрансбезопасностью.

Организация международных перевозок поставлена под особую правовую охрану и регулируется не только внутригосударственными актами, но и многими международными договорами, обращает внимание юрист.

Как оштрафуют перевозчика, если у пассажиров не проверят документы

Согласно закону Об ответственности перевозчиков при осуществлении международных пассажирских перевозок" предприятия, учреждения, организации и физические лица-предприниматели, осуществляющие международные пассажирские перевозки, несут ответственность в виде штрафа:

  • за неисполнение обязанности проверить перед началом международной пассажирской перевозки наличие у пассажира паспортного документа, визы или других документов, необходимых для въезда в государство следования или транзита, что привело к перевозке или попытке перевозки пассажира через государственную границу Украины без таких документов – штраф в размере 47 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 142 316 грн за каждого такого пассажира, но не более 600 таких прожиточных минимумов за одну перевозку.
  • за непредоставление или предоставление недостоверных данных регистрации пассажиров – штраф в размере 50 прожиточных минимумов за каждую перевозку, что составляет 151 400 грн.

"Такие высокие штрафы обусловлены частыми случаями незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми и именно поэтому у международных перевозчиков такая строгая ответственность", - объясняет юрист.

Рассматривать дела о правонарушениях и налагать штрафы имеют право начальники органов охраны государственной границы Украины и их заместители.

"По приказу уполномоченного должностного лица подразделения охраны государственной границы Украины перевозчик обязан вывезти пассажира, которому из-за отсутствия необходимых документов отказано во въезде в Украину, в государство, из которого пассажир был привезен, или в государство, выдавшее ему паспортный документ, или найти другой способ вывоза такого пассажира за пределы территории Украины", - отмечает Елизавета Коць.

Юрист добавляет, что перевозчик освобождается от ответственности по этой статье, если докажет, что документы, которые предоставил пассажир перед поездкой, дали достаточные основания полагать, что у него были документы, необходимые для въезда в государство следования, транзита.

Напомним, мы писали, могут ли перевозчика оштрафовать за отсутствие туалета в автобусе.

Также мы рассказывали, куда жаловаться и оштрафуют ли за пассажирские перевозки без аптечки.

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