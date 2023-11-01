Паспорт в смартфоне не действует? В "Дії" сделали заявление о пересечении границы

В соцсетях сегодня распространяется информация о том, что пограничники якобы перестали пропускать украинцев по "Дії". Однако пересечь границу по паспорту в "Дії" нельзя было и раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Дії" и интервью представителя Западного регионального управления ГНСУ Игоря Матвийчука для "Интерфакс-Украина".

Что предшествовало

Сегодня агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Матвийчуком, в котором тот заявил, что пограничники перестали использовать цифровые версии документов в "Дії" при проверке украинцев на границе. Однако речь шла не о цифровом паспорте, а других документах - например, свидетельствах о рождении детей.

"Но не по паспорту в "Дії". Загранпаспорт должен быть физически. Однако мы можем принять документы в "Дії", которые, например, подтверждают, что лицо имеет инвалидность. Паспорт в "Дії" может использоваться только для идентификации личности, но не для пересечения границы, в частности, из-за некоторых нюансов, скажем так, программного продукта", - объяснял пограничник.

По словам Матвийчука, отказ от цифровых документов связан с тем, что были случаи, когда граждане показывали документы в фейковой "Дії". Например, мужчины утверждали, что они многодетные родители, показывая поддельные свидетельства в фейковом приложении.

"А при тщательной проверке выяснилось, что он пытался обмануть пограничников, демонстрируя фальшивые свидетельства в поддельном приложении", - добавил он.

Однако после этого интервью в соцсетях начали распространять ложную интерпретацию слов пограничника, утверждая, что эти правила касаются именно цифрового паспорта в "Дії".

Что говорят в "Дії"

Как пояснили в "Дії", по цифровому паспорту в приложении никогда нельзя было пересечь границу. Так что в этом плане ничего не изменилось.

"По закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом в "Дії" не предусмотрено и никогда не было внедрено. Пользуйтесь цифровым паспортом в Украине. Сенсации не произошло. Расходимся", - заявили в команде "Дії".