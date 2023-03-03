Выезд за границу через "єВідрядження": рассматривал ли Кабмин запуск программы

"По состоянию на сегодняшний день такой элемент, как "єВідрядження" не рассматривался правительством и не подавался профильными министерствами, мы не обсуждали его", - сказал Шмыгаль.

При этом он добавил, что сегодня работает система бронирования людей с целью обеспечения присутствия всех на местах в критической инфраструктуре.

"Нам не подавали в правительство другие предложения", - отметил Шмыгаль.

Что известно о "єВідрядження"

Отметим, что с 1 сентября в Украине планировали предоставить разрешение на временный выезд за границу для командировки предпринимателям и представителям бизнеса в рамках программы "єВідрядження", но этот механизм так и не запустили.

Напомним, что данную программу ранее анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он рассказывал, что для выезда представители бизнеса должны за 7 дней до командировки внести 200 тысяч гривен на счет Сбербанка, при этом механизм подачи заявок должен был бы заработать на портале "Дія".

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