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Выезд за границу через "єВідрядження": рассматривал ли Кабмин запуск программы

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Кабинет министров не рассматривал запуск программы "єВідрядження". Других предложений по временному выезду представителей бизнеса за границу также не поступало.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"По состоянию на сегодняшний день такой элемент, как "єВідрядження" не рассматривался правительством и не подавался профильными министерствами, мы не обсуждали его", - сказал Шмыгаль.

При этом он добавил, что сегодня работает система бронирования людей с целью обеспечения присутствия всех на местах в критической инфраструктуре.

"Нам не подавали в правительство другие предложения", - отметил Шмыгаль.

Что известно о "єВідрядження"

Отметим, что с 1 сентября в Украине планировали предоставить разрешение на временный выезд за границу для командировки предпринимателям и представителям бизнеса в рамках программы "єВідрядження", но этот механизм так и не запустили.

Напомним, что данную программу ранее анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он рассказывал, что для выезда представители бизнеса должны за 7 дней до командировки внести 200 тысяч гривен на счет Сбербанка, при этом механизм подачи заявок должен был бы заработать на портале "Дія".

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