Выехал по поддельному ВВК. Полиция проводит обыски у экс-руководителя киевского метро

По данным полиции, бывший руководитель метрополитена выехал из Украины на основании поддельного заключения ВВК. Решением врачебной комиссии мужчина был исключен из воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни.

"По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции сейчас проводят обыск в служебных помещениях предприятия", - сказано в сообщении.

Фото: полиция проводит обыски у экс-руководителя киевского метро 16 января (t.me/gunpKyiv)

Стоит заметить, что правоохранители не уточнили о ком именно речь. Однако недавно полиция объявила в розыск бывшего руководителя Киевского метрополитена Виктора Брагинского. Его подозревают в служебной халатности.

Подтопление метро в Киеве

В декабре 2023 года стало известно, что в Киеве произошло подтопление станций метро "Демеевская" и "Лыбедская". Это привело к тому, что часть "синей ветки" метрополитена была закрыта на ремонт.

Тогда следствие выяснило, что разрушение конструкций тоннеля продолжалось около 14 лет. Однако это скрывалось, что и привело к критическому состоянию сооружения и произошла авария.