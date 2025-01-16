Выехал по поддельному ВВК. Полиция проводит обыски у экс-руководителя киевского метро

Правоохранители в четверг, 16 января, проводят обыски у экс-руководителя КП "Киевский метрополитен". Его подозревают в незаконном выезде из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию города Киев.
По данным полиции, бывший руководитель метрополитена выехал из Украины на основании поддельного заключения ВВК. Решением врачебной комиссии мужчина был исключен из воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни.
"По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции сейчас проводят обыск в служебных помещениях предприятия", - сказано в сообщении.
Стоит заметить, что правоохранители не уточнили о ком именно речь. Однако недавно полиция объявила в розыск бывшего руководителя Киевского метрополитена Виктора Брагинского. Его подозревают в служебной халатности.
В декабре 2023 года стало известно, что в Киеве произошло подтопление станций метро "Демеевская" и "Лыбедская". Это привело к тому, что часть "синей ветки" метрополитена была закрыта на ремонт.
Тогда следствие выяснило, что разрушение конструкций тоннеля продолжалось около 14 лет. Однако это скрывалось, что и привело к критическому состоянию сооружения и произошла авария.
23 июля 2024 года двум чиновникам метрополитена было вручено подозрение. В ноябре бывшему руководителю Киевского метрополитена Виктору Брагинскому тоже объявили подозрение по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.
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