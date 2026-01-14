Обнаруживает цели за 450 км: Испания передаст Украине радар Lanza LTR-25
Правительство Испании одобрило соглашение, которое позволяет заключить контракт на производство и поставку Украине тактического радара дальнего действия Lanza LTR-25, а также его логистическую поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Испании.
Соглашение предусматривает изготовление и поставку радара Lanza LTR-25 производства компании Indra вместе с его логистической поддержкой, что должно способствовать усилиям союзников по поддержке Украины путем укрепления ее оборонных возможностей в сфере противовоздушной обороны.
Ориентировочная стоимость соглашения составляет 37 млн евро. Оно будет действовать с момента его заключения до 31 декабря 2026 года без возможности продления.
Lanza LTR-25 - это мобильная трехкоординатная радиолокационная станция, способная работать в сложных условиях радиоэлектронной борьбы. Основное преимущество системы заключается в возможности обнаруживать и сопровождать не только самолеты, но и малоразмерные объекты с низкой отражающей поверхностью, в частности беспилотники и крылатые ракеты.
Станцию легко транспортируют самолетами типа C-130 или грузовиками, что позволяет оперативно менять позиции и избегать ответных ударов.
Дальность обнаружения воздушных целей для этой установки составляет более 450 км, а сочетание радара с общей системой противовоздушной обороны НАТО позволяет передавать координаты целей расчетам противовоздушной обороны.
Помощь Украине от Испании
Напомним, недавно мы сообщали, что Испания объявила о выделении 615 млн евро помощи Украине. Средства пойдут как на закупку вооружения, так и на финансирование оборонных систем.
Также Испания объявила о выделении миллиарда евро на закупку военной техники в США для дальнейшей передачи Украине.
Эти средства дополнят пакет помощи для энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, новый пакет помощи должен обеспечить усиление украинской противовоздушной обороны.