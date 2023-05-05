ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Буданов предупредил россиян: теперь мы услышим каждого

Новина українською →
Пятница 05 мая 2023 13:32
Буданов предупредил россиян: теперь мы услышим каждого Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Фонд "Вернись живым" передал Главному управлению разведки мобильную станцию разведки общей стоимостью более 1 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на фонд "Вернись живым".

Фонд сообщает, что речь идет об уникальном техническом комплексе стоимостью более 41 млн гривен. Он поможет спецназам быстро обнаруживать врага и получать о нем еще больше информации.

"Теперь мы услышим каждого, и каждый получит то, чего заслуживает", - добавил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Отмечается, непростой в реализации проект около года содержался в тайне. Так, оборудование приобрели с общих счетов Фонда, а не публично собирали на него средства.

Напомним, 18 августа Фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен.

В ГУР рассказали о работе спутника, который обнаружил тысячи вражеских объектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Кирилл Буданов
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой