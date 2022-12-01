Вывозил зерно в Россию: в Харьковской области предпринимателю сообщили о подозрении

Предпринимателя из поселка Большой Бурлук Харьковской области объявили о подозрении в коллаборационизме – следствие утверждает, что он вывозил зерно в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на публикацию пресс-службы Харьковской областной прокуратуры.

Следствие утверждает, что предприниматель занимался грузовыми перевозками и наладил связи с так называемой "ВГА Купянского района". Так, он организовывал вывоз зерна из Волчанской и Великобурлукской ОТГ в Россию, в частности в Белгородскую область.

"Заочно уведомлено о подозрении директору предприятия по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Изюмском районе (Харьковская область) задержан мужчина, который во время временной оккупации региона сдавал россиянам информацию об украинских военных.

Ранее сообщалось, что во время оккупации части Харьковской области женщина раздавала денежную помощь от РФ и заняла фейковую должность.Правоохранители задержали ее и объявили подозрение.

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