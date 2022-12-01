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Вывозил зерно в Россию: в Харьковской области предпринимателю сообщили о подозрении

Фото: в Харьковской области коллаборант вывозил зерно в Россию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Предпринимателя из поселка Большой Бурлук Харьковской области объявили о подозрении в коллаборационизме – следствие утверждает, что он вывозил зерно в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на публикацию пресс-службы Харьковской областной прокуратуры.

"Заочно уведомлено о подозрении директору предприятия по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что предприниматель занимался грузовыми перевозками и наладил связи с так называемой "ВГА Купянского района". Так, он организовывал вывоз зерна из Волчанской и Великобурлукской ОТГ в Россию, в частности в Белгородскую область.

Напомним, в Изюмском районе (Харьковская область) задержан мужчина, который во время временной оккупации региона сдавал россиянам информацию об украинских военных.

Ранее сообщалось, что во время оккупации части Харьковской области женщина раздавала денежную помощь от РФ и заняла фейковую должность.Правоохранители задержали ее и объявили подозрение.

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