Вывозили уклонистов в Россию. СБУ обезвредила преступную группировку

Преступная группировка наладила схему вывоза мужчин за границу. Уклонистов переправляли в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Группировка действовала сразу в нескольких регионах Украины. Мужчин призывного возраста вывозили в Южный Кавказ или страны Евросоюза через территорию РФ. "Цена вопроса" составляла от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента.

Злоумышленники обещали вывезти желающих в оккупированный Крым через Запорожскую область, а затем через Крымский мост на территорию России. Для этого мошенники установили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ. Он должен был обеспечить "проход" уклонистов через российскую границу.

Еще один "маршрут" аферистов проходил через приграничные районы Сумской области. Злоумышленники планировали использовать "обходные" пути вне контрольно-пропускных пунктов.

Также уклонистов вывозили в страны Европы под видом водителей агропромышленных предприятий, которые транспортируют сельхозпродукцию в ЕС.

СБУ задокументировали факт преступных действий, включая получение средств. Правоохранители провели более 20 обысков в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях, найдя телефоны, которые использовали преступники для общения с врагом.

Шестерым участникам схемы объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ разоблачила злоумышленников, переправлявших мужчин в Россию (ssu.gov.ua)