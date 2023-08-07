Вывела 14 единиц техники. Россия увеличила активность в Черном море

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга.

По его словам, в настоящее время в Черном море находится семь российских катеров и семь кораблей оккупантов. Ранее это количество составляло около трех единиц. Заметим, что ни один из этих кораблей не ракетоноситель.

"Оккупанты пытаются заблокировать и якобы, как они считают, обеспечить безопасность Керчь-Еникальского пролива. Напомню, что все находящиеся вблизи пролива вражеские корабли находятся там с нарушением. Ведь согласно прибрежному предупреждению, которое выдала Украина, кораблей там быть не должно". , – сказал он.

Плетенчук подчеркнул, что ситуацию с российским десантным кораблем "Оленегорский горняк" следует считать как следствие нарушения украинской прибрежной границы.

Атака морских дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа морские дроны атаковали портовый город Новороссийск. Сначала взрывы раздавались в районе Южной Озеровки, а уже позже серия прогремела в Мисхако.

Минобороны России, как всегда, заявило об "отражении" атаки, однако позже в сеть попали фотографии с поврежденным кораблем.

Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

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