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Вивела 14 одиниць техніки. Росія збільшила активність у Чорному морі

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Понеділок 07 серпня 2023 19:08
Вивела 14 одиниць техніки. Росія збільшила активність у Чорному морі Фото: Росія збільшила активність у Чорному морі (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Кава

Росія збільшила активність прикордонників у Чорному морі та вивела 14 одиниць морської техніки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу.

За його словами, наразі у Чорному морі знаходиться сім російських катерів та сім кораблів окупантів. Раніше ця кількість становила близько трьох одиниць. Зауважимо, що жоден з цих кораблів не є ракетоносієм.

"Окупанти намагаються заблокувати і нібито, як вони вважають, забезпечити безпеку Керч-Єнікальської протоки. Нагадаю, що всі ворожі кораблі, які перебувають поблизу протоки, перебувають там з порушенням. Адже згідно прибережного попередження, яке видала Україна, кораблів там бути не повинно", - сказав він.

Плетенчук наголосив, що ситуацію з російським десантним кораблем "Оленегорский горняк" варто вважати, як наслідок порушення українського прибережного кордону.

Атака морських дронів на Новоросійськ

В ніч на 4 серпня морські дрони атакували портове місто Новоросійськ. Спочатку вибухи лунали в районі Південної Озерівки, а вже пізніше серія пролунала у Мисхако.

Міноборони Росії, як завжди, заявило про "відбиття" атаки, однак пізніше до мережі потрапили фотографії з пошкодженим кораблем.

Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

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