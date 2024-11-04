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У выведенного из-под санкций СНБО контрабандиста Куртушова нашли семейный бизнес в Крыму: что известно

Понедельник 04 ноября 2024 20:34
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У выведенного из-под санкций СНБО контрабандиста Куртушова нашли семейный бизнес в Крыму: что известно Фото: контрабандист Сеяр Куртушов (youtube_com_Yuriy_Romanenko)
Автор: Александр Мороз

Выведенный из-под санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) контрабандист Сеяр Куртушов может с 2014 года иметь российский паспорт и быть связан с семейным бизнесом в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные росСМИ.

Так, брат Куршутова Амет является управляющим клиники "Пять принципов" в оккупированном Симферополе. Основателем клиники, согласно данным из реестров, является Осман Куртушов.

У выведенного из-под санкций СНБО контрабандиста Куртушова нашли семейный бизнес в Крыму: что известно

Известно, что в этом году бизнес Куртушевых стал лауреатом всероссийской бизнес-премии "Лидер года". Премию вручали в Симферополе, а местные СМИ даже записали с Аметом интервью.

Также, по данным СМИ, Сеяр Куршутов также причастен к этому бизнесу и получил российский паспорт в Крыму еще в 2014 году.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что СНБО не продлил санкции против ряда контрабандистов, в том числе в отношении Сеяра Куршутова, который был первым номером санкционного списка из указа № 169 2021 года.

Криминализация контрабанды в Украине

Как известно, Украина отказалась от криминализации контрабанды в 2011 году, чтобы снизить давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

В прошлом году в Украине решили возвратиться к уголовной ответственности за товарную контрабанду. В декабре 2023 года Верховная Рада приняла закон о криминализации контрабанды. В том же месяце президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Также отмечалось, что в Украине было вручено первое подозрение после криминализации контрабанды. Подозрение получил житель Черновицкой области.

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