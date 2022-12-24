ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский ввел в действие два важных решения СНБО: детали

Новина українською →
Украина, Суббота 24 декабря 2022 21:44
Зеленский ввел в действие два важных решения СНБО: детали Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Национального совета безопасности и обороны Украины от 23 декабря: "О проведении обзора общественной безопасности и гражданской защиты" и "О мерах по развитию и использованию отечественных систем спутниковой навигации в интересах безопасности и обороны государства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Согласно документу, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины обеспечить проведение Министерством внутренних дел Украины обзора общественной безопасности и гражданской защиты, предусмотрев внесение необходимых изменений в постановление Кабмина от 22 мая 2019 г. № 507 "Об утверждении Порядка проведения обзора общественной безопасности и гражданского защиты Министерством внутренних дел в части организации, контроля и проведения такого осмотра в условиях военного положения, а также предварительного рассмотрения его результатов.

Также Кабмин должен обеспечить разработку по результатам обзора общественной безопасности и гражданской защиты Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины и ее внесения в СНБО для одобрения и утверждения указом Президента Украины. Обеспечить пересмотр Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 24 июля 2019 г. № 687-р, и плана мер по ее реализации с учетом предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Министерство внутренних дел должно обеспечить после утверждения Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины разработку в установленном порядке отраслевых стратегий, государственных целевых программ в сферах общественной безопасности, защиты и охраны государственной границы Украины, гражданской защиты и миграционной политики, а также оперативных планов и планов применения сил и средств в кризисных ситуациях

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря подписал закон о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Также ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по поводу санкций против ряда россиян и российских компаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация