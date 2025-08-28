Вел дневник на русском: что известно о мужчине, который устроил стрельбу в церкви в США

Мужчина, расстрелявший мессу в католической школе Миннеаполиса, вел дневник на ломаном русском и слушал российских исполнителей GONE.Fludd, Mosquit и IC3PEAK.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ и Telegram-канал Astra.
На некоторых страницах дневника, опубликованных в американских СМИ, есть надписи "убэй сэбя", "кто я?", "когда это закончится?", "помошь мне!", "я не хочу".
На этой же странице изображен, предположительно, сам автор сообщения с винтовкой на плече перед зеркалом, в отражении которого - нечто с рогами, похожее на демона.
В основном стрелок использует кириллицу для написания английских слов, например, "крыстмас консерт", "парэнтс", "паркинг спот".
Также мужчина на видео открывает страницу блокнота, где перечисляется перечень его любимых музыкальных групп и исполнителей. Там есть минимум три российских певца: рэперы GONE.Fludd, Mosquit, а также электронный дуэт IC3PEAK.
Судя по всему, в этом же дневнике стрелок оставил предсмертную записку своим родственникам. В послесловии на странице, где, вероятно, он указал свои годы жизни (2002-2025), он написал: "Я бы не рекомендовал кому-то из вас читать мои записи, если вы очень не хотите этого, но я предупреждал".
Предварительно, за несколько часов до стрельбы, он разместил в интернете видео, демонстрирующие его увлечение оружием. На одной из обойм для винтовки написано "for the children" ("для детей"). Также на оружейных магазинах есть надписи "Kill Trump Now" ("Убить Трампа сейчас"), "ненависть", "я тэрорист" и "6 Million wasn't enough" ("6 миллионов было недостаточно"), что отсылает к официальной статистике погибших евреев во время Холокоста.
Полиция проверяет связь стрелка и опубликованных роликов.
Учетная запись в YouTube называется Робин Вестман.
Кроме оружия, мужчина демонстрирует в роликах схему церкви, вероятно, той, на которую потом совершил нападение.
В другом видео с того же аккаунта была показана силуэтная картонная мишень возле кровати с изображением Христа, прикрепленным к голове.
В еще одном ролике был продемонстрирован арсенал оружия и журналы. На одном из них было написано "where is your God" ("где твой Бог"), что указывает на возможную религиозную мотивацию нападения на католическую школу Благовещения.
Как пишут американские СМИ, мужчину, открывшего стрельбу, звали Робин Вестман. Он идентифицировал себя как трансгендерный мужчина.
Стрелок открыл огонь в церкви при католической школе города Миннеаполис, штат Миннесота. Там проводили мессу по случаю первой недели обучения в школе.
В результате стрельбы погибли двое детей - 8 и 10 лет. 17 человек получили ранения различной степени тяжести. 14 из них - это дети в возрасте от 6 до 14 лет. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, четырем понадобились срочные операции.
По данным следствия, мужчина подошел к зданию церкви и через окна открыл огонь по людям, которые сидели на скамьях.
Сам стрелок был ликвидирован правоохранителями.
В полиции стрельбу расценивают, как "преднамеренный акт насилия".
Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в США, чтобы почтить память жертв стрельбы. Флаги будут приспущены до захода солнца 31 августа на территории Белого дома, всех госучреждений, военных баз, а также в посольствах и миссиях США за рубежом.