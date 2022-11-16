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США ввели санкции против производителей и поставщиков иранских беспилотников в РФ

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Среда 16 ноября 2022 06:55
США ввели санкции против производителей и поставщиков иранских беспилотников в РФ Фото: США ввели санкции против производителей и поставщиков иранских дронов в Россию (defence-ua.com)
Автор: Олег Васкив

Министерство финансов США ввело санкции против компаний-производителей и поставщиков дронов-камикадзе из Ирана в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой.

"OFAC Минфина США ввело санкции против: производителей дронов в Иране - "Shahed Aviation Industries Research Center; компаний, пересылавших дроны в РФ, "Success Aviation Services FZC" и "i Jet Global DMCC", - отметила дипломат.

По словам Маркаровой, под американские ограничения попали также преступники из ЧВК "Вагнер", причастные к покупке и применению дронов против Украины.

"Санкции касаются всей цепочки: от разработки и производства до закупки и использования иранских дронов. Они распространяются на все международные компании, причастные к передаче дронов России", - подчеркнула посол.

Кроме того, дипломат указала, что еще дополнительно и очень важно, что Минфин и Минторг США издали разъяснения - предупреждение для компаний не заниматься такого типа противоправной деятельностью.

Напомним, США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр".

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