Віце-спікер Ради порахував, скільки обіцянок у Зеленського виконали за рік

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Стефанчук нарахував 20% виконаних обіцянок

Президент України Володимир Зеленський та його команда за перший рік при владі виконали близько 20% передвиборчих обіцянок. Серед них питання про зняття недоторканність і введення відповідальності за "кнопкодавство".

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За словами Стефанчука, далі буде складніше.

"Це питання системних перетворень, питання економічних реформ. І тут у нас вже є готові напрацьовані відповіді. Як вони будуть просуватися - подивимося. Але і у президента, і у Ради є наміри, щоб це втілилося", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова наприкінці квітня 2020 року, вважають, що загальна ситуація в країні за останній рік покращилася, 15% українців.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова наприкінці квітня 2020 року, 28,9% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 48,7% - що події розвиваються в неправильному напрямку, а 22,4% вагаються з відповіддю.