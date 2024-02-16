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Вице-президент США: провал с оказанием помощи Украине - это подарок Путину

Фото: Камала Харрис, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Соединенные Штаты Америки делают подарок российскому диктатору Владимиру Путину, когда Конгресс уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов.

Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент США Камала Харрис, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Провал с оказанием Украине помощи - это подарок Путину", - подчеркнула Харрис. 

По ее словам, если США повернутся к Украине спиной и бросят своих союзников по НАТО, то это поощрит "делать больше" не только Путина. 

"История нам напоминает, если мы стоим в стороне, когда агрессор нападает на соседа и нет наказания, то он будет продолжать. А в случае с Путиным вся Европа будет под угрозой. Если мы не покажем Путину, что последствия будут значительными, весь мир будет под угрозой", - добавила вице-президент. 

Также, как отметила Харрис, без суровых последствий для России другие авторитарные страны по всему миру "будут поощрены". Они смотрят и делают уроки. 

Помощь Украине от США

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. 

Такая ситуация связана с разногласием между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ еще должна одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден. 

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить такую инициативу на рассмотрение, поскольку он против помощи Украине без привязки к защите границ. 

 

 

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