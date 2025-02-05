Вице-президент США на следующей неделе посетит Францию и Германию

Как обращает внимание AP, это будет первая зарубежная поездка Джей Ди Вэнса после вступления в должность вице-президента США.

В частности, в Париже он будет участвовать в саммите по искусственному интеллекту AI Action Summit, который пройдет 10-11 февраля.

При этом с 14 по 16 февраля вице-президент США будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности.

AP отмечает, что это произойдет в то время, когда администрация Трампа решает, стоит ли поддерживать американскую помощь в сфере безопасности и экономики Украине. А также как сдержать растущее партнерство между Россией и Ираном и сдержать Китай.

Примечательно, что на саммите в Париже, вероятно, будет присутствовать вице-премьер Китая Дин Сюэсян. На мероприятии будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В Елисейском президентском дворце также запланирован ужин с участием высших должностных лиц и руководителей компаний.