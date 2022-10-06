Вице-президент США Харрис попала в ДТП

Кортеж вице-президента США Камалы Харрис попал в ДТП в центре Вашингтона, Водитель автомобиля, в котором находилась политик, не справился с управлением и врезался в бордюр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как указывает издание, представители Секретной службы не сразу смогли объяснить почему произошла авария, что привело к появлению вопросов о компетентности сотрудников ведомства и их попыток скрыть свои ошибки.

Официально причиной ДТП названа "техническая неисправность" машины Харрис.

При этом сама вице-президент США в результате аварии не пострадала и была благополучно доставлена в Белый дом с помощью подменного автомобиля. Впоследствии Харрис заявила, что благодарна сотрудникам Секретной службы за их работу.

Напомним, в ночь на 15 сентября стало известно, что Владимир Зеленский с кортежем попал в ДТП. Авария произошла в столице.

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