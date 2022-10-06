Віце-президент США Харріс потрапила у ДТП

Кортеж віцепрезидент США Камали Харріс потрапив у ДТП у центрі Вашингтона, Водій автомобіля, в якому знаходилася політик, не впорався з керуванням та врізався у бордюр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Як зазначає видання, представники Секретної служби не одразу змогли пояснити, чому сталася аварія, що призвело до появи питань про компетентність співробітників відомства та їх спроб приховати свої помилки.

Офіційно причиною ДТП названо "технічну несправність" машини Харріс.

При цьому сама віцепрезидент США внаслідок аварії не постраждала і була доставлена до Білого дому за допомогою підмінного автомобіля. Згодом Харріс заявила, що вдячна співробітникам Секретної служби за їхню роботу.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня стало відомо, що Володимир Зеленський із кортежем потрапив у ДТП. Аварія сталася у столиці.

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