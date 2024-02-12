Вице-президент Бундестага приехала в Украину

"Я буду путешествовать по стране и по Киеву, и мне совершенно ясно, что настроение в стране уже не очень хорошее, - заявила она.

По ее словам, "не очень хорошее настроение" связано с вялой поддержкой и вопросом о том, будут ли США продолжать поддерживать Украину.

"Я считаю, что мы должны сделать все, что в наших силах", - подчеркнул вице-президент Бундестага.

При этом она заявила, что обещанные Европейским союзом боеприпасы и крылатые ракеты Taurus должны быть поставлены, а финансовые решения для дальнейших закупок боеприпасов должны быть найдены на европейском уровне.

"Ведь на карту поставлена и наша безопасность", - подчеркнула Геринг-Экардт.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Помимо этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

Помимо этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов.

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