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Віце-президент Boeing, відповідальний за виробництво 737 MAX, йде у відставку


Ерік Ліндблад працював у Boeing 34 роки

Віце-президент компанії Boeing Ерік Ліндблад, який відповідав за виробництво нових Boeing 737 MAX, йде зі своєї посади після двох катастроф літаків цієї моделі. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє The Seattle Times.

Ліндблада в серпні минулого призначили відповідальним, щоб він виправив похибки в процесі виробництва і постачанні комплектуючих. Відзначається, що компанія мала проблеми з деталями для двигунів і фюзеляжів.

Ліндблад, вік якого 57 років, працював у Boeing 34 роки. Глава підрозділу комерційних літаків Boeing Кевін Макаллістер сказав, що ніхто не змушував Ліндблада подати у відставку. Він сам вирішив піти в кінці минулого року.

Нагадаємо, нещодавно компанія Boeing заявила, що має намір виділити 100 млн доларів для допомоги сім'ям загиблих у двох недавніх авіакатастрофах, що сталися з літаками моделі 737 МАХ.

В результаті двох аварій літаків Boeing 737 MAX загинули 346 осіб. Перша авіакатастрофа сталася в жовтні минулого року в Індонезії - тоді огибли 189 осіб. У березні 2019 в Ефіопії розбився другий літак, загинули 157 осіб. Після цих трагедій замовники, раніше закуповували літаки нової моделі, відмовилися від їх використання. Деякі клієнти компанії розірвали контракти.

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