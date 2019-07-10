Boeing може втратити світове лідерство з постачання літаків

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Поставки літаків авіакомпанії Boeing впали більш ніж на третину

Поставки літаків найбільшої авіакомпанії Boeing скоротилися більш ніж на третину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ

Повідомляється, що компанія Boeing третій місяць поспіль після двох авіакатастроф не повідомляє про нові замовлення. За даними компанії, у другому кварталі 2019 року поставки Boeing 737 скоротилися більш ніж у два рази. Так само, в Boeing опублікували офіційний звіт який підтверджує скорочення поставок.

При цьому, за перші шість місяців поточного року, поставки впали з 378 до 239 літаків, що на 37% менше ніж за минулий аналогічний період. Проблеми з поставками почалися після того, як в Індонезії сталася авіакатастрофа в жовтні 2018 року, в результаті якої загинули 157 осіб. Також 10 березня 2019 року в Ефіопії сталася аналогічна катастрофа. На борту знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, причина падіння і інформація про осіб, які могли вижити, не повідомляється.

Зазначимо, що США виявили новий недолік у Boeing 737 MAX. Характер потенційної небезпеки поки не уточнюється.

Нагадаємо, компанія Boeing виплатить компенсацію сім'ям загиблих у двох катастрофах 737MAX. У заяві компанії говориться, що кошти будуть виділені на прокриття щоденних витрат сімей, чиї родичі загинули при аваріях літаків даної моделі.

Проблеми з поставками почалися після того, як в Індонезії сталася авіакатастрофа в жовтні 2018 року, в результаті якої загинули 157 осіб. Так ж 10 березня 2019 року в Ефіопії зазнав аварії ще один Boeing, загинули 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.